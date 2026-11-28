Người dân có thể tự thay đổi số điện thoại đăng ký tài khoản VNeID ngay trên điện thoại thông qua một số thao tác đơn giản.

VNeID là ứng dụng định danh điện tử quốc gia do Bộ Công an phát triển, cho phép người dân tạo lập và sử dụng danh tính điện tử trên môi trường số. Thông qua ứng dụng, người dùng có thể tích hợp nhiều loại giấy tờ cá nhân, xuất trình thông tin định danh khi thực hiện các thủ tục hành chính và sử dụng nhiều tiện ích trực tuyến.

Số điện thoại liên kết với tài khoản VNeID đóng vai trò quan trọng trong quá trình đăng nhập và xác thực danh tính. Vì vậy, khi thay đổi số thuê bao, người dùng cần cập nhật lại thông tin để bảo đảm việc sử dụng tài khoản không bị gián đoạn.

Việc đổi số điện thoại có thể thực hiện trực tiếp trên ứng dụng nếu người dùng vẫn nhận được mã OTP từ số điện thoại đã đăng ký trước đó. Trong trường hợp không còn sử dụng hoặc không thể nhận mã xác thực từ số cũ, người dùng cần đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để được hỗ trợ thay đổi thông tin.

Cách tự đổi số điện thoại đăng ký VNeID tại nhà

Để thực hiện, người dân cần có điện thoại đã cài đặt ứng dụng VNeID và tài khoản định danh điện tử đang hoạt động. Đồng thời, cần chuẩn bị số điện thoại mới để đăng ký thay thế.

Các bước thực hiện như sau.

Bước 1. Đăng nhập ứng dụng VNeID

Người dùng mở ứng dụng VNeID trên điện thoại và đăng nhập bằng tài khoản cá nhân.

Bước 2. Truy cập chức năng thay đổi số điện thoại

Tại giao diện trang chủ, chọn mục Cài đặt ở góc dưới bên phải màn hình. Tiếp đó, tìm và nhấn vào mục Thay đổi số điện thoại để bắt đầu thực hiện yêu cầu cập nhật thông tin.

Bước 3. Tạo yêu cầu thay đổi số điện thoại

Trong giao diện Thay đổi số điện thoại, người dùng chọn Tạo mới yêu cầu. Hệ thống sẽ yêu cầu nhập mã passcode để xác thực. Sau khi nhập đúng mã, người dùng đọc hướng dẫn hiển thị trên màn hình và nhấn Tôi đã hiểu để tiếp tục.

Bước 4. Xác thực khuôn mặt

Người dùng giữ điện thoại trước mặt, thực hiện các thao tác chụp ảnh chân dung theo hướng dẫn của ứng dụng. Cần đặt điện thoại ở vị trí phù hợp, bảo đảm khuôn mặt nằm trong khung hình và thực hiện đầy đủ yêu cầu xác thực để hệ thống ghi nhận thông tin.

Bước 5. Nhập số điện thoại mới

Sau khi hoàn tất xác thực khuôn mặt, người dùng nhập số điện thoại mới muốn sử dụng để đăng ký tài khoản VNeID. Tiếp đó, chọn lý do thay đổi số điện thoại theo tình huống thực tế, sau đó nhấn Xác nhận để gửi yêu cầu.

Bước 6. Nhập mã OTP và hoàn tất yêu cầu

Hệ thống sẽ gửi mã OTP để xác thực. Người dùng nhập mã được gửi đến số điện thoại theo hướng dẫn trên ứng dụng để tiếp tục quá trình cập nhật. Sau khi hoàn tất, người dùng chờ hệ thống xử lý và gửi thông báo kết quả.

Lưu ý, việc gửi yêu cầu thay đổi số điện thoại không đồng nghĩa với việc thông tin đã được cập nhật ngay lập tức. Người dân chỉ nên sử dụng số điện thoại mới sau khi nhận được thông báo xác nhận thay đổi thành công.

Không còn sử dụng số điện thoại cũ có đổi VNeID tại nhà được không?

Trong trường hợp không còn nhận được tin nhắn chứa mã OTP qua số điện thoại cũ, người dân cần đến Công an cấp xã để được hướng dẫn cập nhật thông tin tài khoản định danh điện tử.

Do đó, người dùng không nên tự tìm cách bỏ qua bước xác thực hoặc sử dụng các dịch vụ không rõ nguồn gốc để thay đổi số điện thoại.

Ngoài ra, người dân cần bảo đảm số điện thoại mới là thuê bao chính chủ. Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay thông tin tài khoản VNeID cho người khác, kể cả những người tự xưng là cán bộ Công an và đề nghị hỗ trợ cập nhật thông tin qua điện thoại hoặc đường link lạ.