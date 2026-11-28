Mua được xe điện rẻ hơn giá gốc khoảng 120.000 tệ tưởng là món hời, chủ xe lại chờ gần ba tháng chỉ vì một thanh dầm.

Món hời 160.000 tệ

Theo Jiemian News, Diêu Khâm mua chiếc Jiyue 07 tồn kho sau khi hãng xe điện này gặp khủng hoảng kinh doanh từ cuối năm 2024 và hoạt động đình trệ. Mẫu xe từng có giá gốc khoảng 280.000 tệ (khoảng 1.101.676.800 đồng), còn giá đến tay anh chỉ khoảng 160.000 tệ (khoảng 629.529.600 đồng), đã gồm phí dịch vụ và vận chuyển.

Với người mua, đó là một món hời khó bỏ qua: chiếc sedan điện rẻ hơn giá gốc khoảng 120.000 tệ (khoảng 472 triệu đồng). Chiếc xe còn đi kèm những lời hứa hậu mãi mà Jiyue công bố từ tháng 6/2025, theo China Quality News: các xưởng Lynk & Co được chỉ định sẽ nhận sửa xe, trung tâm đồng sơn được ủy quyền cũng nhận xe, còn Jiyue tiếp tục lo chuyện sạc và đổi chủ. Giá rẻ, có nơi sửa, có người lo sạc, mọi thứ nghe đều yên tâm.

Jiyue 07 trưng bày tại một triển lãm ô tô ở Trung Quốc.

Một cú tông đuôi, gần ba tháng chờ

Tháng 7/2026, khi vừa vào nội thành Sán Đầu, chiếc Jiyue 07 của Diêu Khâm bị một chiếc Toyota Corolla tông từ phía sau. Anh đưa xe vào xưởng Lynk & Co trong thành phố, nơi kỹ thuật viên đặt phụ tùng qua hệ thống để hãng giao. Phần lớn món hỏng về xưởng chỉ sau vài ngày, riêng thanh dầm chống va đập sau thì không còn hàng để điều chuyển.

Nhân viên xưởng kể lại với anh rằng nhà cung ứng lo bị nợ chi phí nên phải khoảng một tháng sau khi có đơn mới bắt đầu sản xuất. Anh từng tìm được một thanh dầm tháo xe giá khoảng 580 tệ (2.282.045 đồng), nhưng theo anh, bảo hiểm chỉ bồi thường khi dùng phụ tùng chính thức và xưởng không nhận lắp đồ do chủ xe mang đến. Cuối tháng 10/2026, gần ba tháng sau va chạm, anh mới nhận lại xe.

Phần đuôi một chiếc Jiyue 07 đang lưu thông, vị trí của thanh dầm chống va đập sau.

Lời hứa lúc mua, giờ còn lại bao nhiêu

Thanh dầm sau chỉ là một trong những lời hứa không còn như lúc mua. Cũng trong bài của Jiemian News, chủ xe Đàm Duyệt kể quyền sạc không giới hạn mà anh đã trả tiền mua thêm không còn được duy trì, còn các trạm sạc mang thương hiệu Jiyue đã bị dỡ. Anh vẫn dùng được các chức năng và tính năng hỗ trợ lái quen thuộc, gặp trục trặc nhỏ thì gửi xưởng Lynk & Co, nhưng chưa nhận được bản cập nhật phần mềm mà anh mong đợi. Một chủ xe khác là Trần Bảo cho biết trợ lý giọng nói trả lời hạn chế hơn khi chức năng kết nối gặp vấn đề.

Về pháp lý, theo thông báo trên Cổng thông tin phá sản của tòa án Trung Quốc, tòa án Thượng Hải ngày 29/4/2026 thụ lý yêu cầu tái cơ cấu hợp nhất sáu công ty thuộc Jidu, doanh nghiệp đứng sau thương hiệu Jiyue. Đến ngày 15/8/2026, quản tài viên tạm thời vẫn phải đăng thông báo tiếp tục tìm nhà đầu tư. Thông báo này chưa xác nhận đã chọn được nhà đầu tư. Lời hứa lo chuyện sạc của Jiyue năm 2025, vì thế, giờ phụ thuộc vào một doanh nghiệp vẫn đang đi tìm nhà đầu tư.

Một chiếc Jiyue 07 trên đường phố Trung Quốc.

Thị trường Việt Nam đang có ngày càng nhiều thương hiệu xe Trung Quốc mới, nên chuyện một chiếc xe còn chạy tốt nhưng phải nằm xưởng chờ một thanh dầm không còn là câu chuyện xa. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 (số 19/2023/QH15), tại khoản 4 Điều 21, yêu cầu bên bán cung cấp thông tin về khả năng cung ứng linh kiện, phụ kiện thay thế. Điểm g khoản 2 Điều 30 của luật này quy định doanh nghiệp vẫn chịu trách nhiệm bảo hành khi ủy quyền hoặc thuê bên khác làm thay.

Với xe nhập khẩu, điểm b khoản 7 Điều 21 Nghị định 116/2017/NĐ-CP (văn bản hợp nhất) yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu cam kết hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp linh kiện, phụ kiện cho cơ sở bảo hành, bảo dưỡng. Một số hãng cũng công bố chính sách riêng cho phụ tùng: GreenLynk, đơn vị nhập khẩu và phân phối Lynk & Co tại Việt Nam, bảo hành phụ tùng chính hãng do khách tự trả tiền thay tại xưởng đại lý trong 12 tháng hoặc 20.000 km, tùy mốc nào đến trước.

Những quy định ấy chỉ phát huy tác dụng khi người mua biết hỏi đúng chỗ ngay từ lúc đặt cọc. Người mua nên hỏi rõ nếu đại lý bán xe ngừng hoạt động thì đơn vị nào sẽ nhận bảo dưỡng và xử lý bảo hành. Họ cũng nên biết phụ tùng thân vỏ ít gặp được đặt qua đâu, thường mất bao lâu, và các quyền lợi như sạc miễn phí hay cập nhật phần mềm do ai duy trì nếu hãng gặp khó khăn.