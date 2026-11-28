"Chỉ cần cân nặng của nó duy trì ổn định và tinh thần vui vẻ, đó đã là trạng thái tốt nhất rồi", sở thú cho biết.

Một chú báo 19 tuổi bị béo phì ở Trung Quốc từng trở thành biểu tượng bất đắc dĩ của phong trào tích cực hóa cơ thể trên mạng internet và từng tham gia chương trình kiểm soát cân nặng hiện đã được đánh giá là quá già để ăn kiêng.

Trong nhiều năm qua, "chú mèo lớn" mũm mĩm có biệt danh Pan Baobao này đã thu hút đông đảo du khách đến Sở thú Panzhihua ở tây nam Trung Quốc để tận mắt ngắm nhìn thân hình tròn trịa của nó, theo đưa tin của The US Sun.

Chú báo nổi tiếng ở Trung Quốc

Vóc dáng mập mạp đã giúp chú báo trở thành hiện tượng mạng xã hội, được cho là biểu tượng của phong trào tích cực hóa cơ thể tại quốc gia này, đồng thời gây chú ý vì ngoại hình giống hệt Cảnh sát Clawhauser, chú báo săn béo ú trong loạt phim hoạt hình "Zootopia" của Disney.

Tuy nhiên, vào năm 2024, chú báo nặng cân này đã được áp dụng một chế độ giảm cân nghiêm ngặt nhằm kiểm soát chiếc bụng tròn trịa hơn mức bình thường.

Sau khi tham khảo ý kiến các chuyên gia một thời gian sau đó, sở thú đã dừng chế độ ăn thâm hụt calo của Pan Baobao và chuyển chú sang một khu chuồng rộng rãi hơn để thoải mái vận động, theo CNN.

Bất chấp thân hình tròn trĩnh nổi tiếng, giới chức sở thú hiện cho rằng chú mèo lớn tuổi này đã quá già để tiếp tục giảm cân.

"Không phải chúng tôi không kiểm soát chế độ ăn của nó, mà là nó đã già rồi và không nên giảm cân nữa", người phát ngôn sở thú Zhang Songwen chia sẻ với hãng tin này gần đây.

"Động vật thực ra cũng giống như con người. Khi về già, da của chúng trở nên chùng nhão", Songwen nói, đồng thời cho biết thêm rằng "ở giai đoạn này, điều quan trọng nhất là duy trì thể trạng và đảm bảo sức khỏe cho chúng."

Songwen giải thích rằng "chúng không chỉ phải ăn đủ no mà còn phải được cung cấp dinh dưỡng hợp lý" — điều này thể hiện qua khẩu phần ăn hiện tại của chú báo mũm mĩm gồm hơn 0,45 kg thịt bò mỗi ngày, kèm theo thịt gà để cân bằng dinh dưỡng.

Mặc dù du khách đến công viên động vật ở tỉnh Tứ Xuyên nhận xét vòng eo của Pan Baobao dường như ngày càng nới rộng, phía sở thú khẳng định cân nặng của chú báo 19 tuổi không thay đổi nhiều và bác sĩ thú y gần đây xác nhận sức khỏe của chú vẫn rất tốt.

"Chỉ cần cân nặng của nó duy trì ổn định và tinh thần vui vẻ, đó đã là trạng thái tốt nhất rồi", người phát ngôn nói thêm.

Trước đó, sở thú từng vấp phải làn sóng chỉ trích khi nhiều người cáo buộc công viên cố tình vỗ béo động vật để tạo ra hiện tượng mạng tương tự như chú hà mã Moo Deng nổi tiếng toàn cầu.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, những người chăm sóc Pan Baobao cho biết ưu tiên hàng đầu của họ không còn là giúp chú báo có vóc dáng thon gọn hơn, mà là đảm bảo chú mèo lớn 19 tuổi luôn thoải mái, năng động và khỏe mạnh.

Nguồn: NYPost