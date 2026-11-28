Là nơi sinh sống của chỉ 11 người, thung lũng Bavona hùng vĩ và ngoạn mục có hàng trăm hang đá cổ xưa không tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác.

Thung lũng Bavona của Thụy Sĩ nằm một hẻm núi dốc đứng được biết đến là một trong những nơi nguy hiểm nhất dãy Alps. Một cơn bão đang hình thành trên đầu, và xuyên qua màn sương, hàng chục nơi trú ẩn được đục khoét từ đá xuất hiện – ẩn khuất, phủ đầy rêu, rải rác khắp cảnh quan như những thiên thạch rơi xuống mặt đất.

Đây là những “splüi” cổ xưa – những tảng đá khổng lồ được cải tạo thành nơi trú ẩn cho người và vật nuôi giữa vùng đất mà thời tiết có thể nhanh chóng trở nên chết chóc. Được thúc đẩy bởi bản năng sinh tồn và sự khéo léo, vô số thế hệ cư dân thung lũng Bavona đã tận dụng hệ thống đá tự nhiên ở đây – đục khoét các lớp đá, thêm cửa và tường đá khô – để tạo nên nơi trú ẩn và kho chứa. Ít nhất 405 công trình kiến trúc đá độc đáo như vậy đã được ghi nhận trên khắp khu vực thung lũng Maggia rộng lớn.

Sống dưới đá

Thung lũng Bavona của Thụy Sĩ nằm nép mình ở một góc xa xôi của bang Ticino, nơi con đường núi đột ngột kết thúc trước những vách đá dựng đứng. Chỉ dài 12,1 km và rộng chưa đến vài trăm mét ở những điểm hẹp nhất, đây là nơi sinh sống của 12 “terre” (làng đá), trong đó 11 nơi không có điện.

Thời gian dường như không còn quan trọng ở thung lũng rải rác những nơi trú ẩn bằng đá cổ xưa này. Chỉ cách đây 35km, du khách chen chúc bên hồ Maggiore, nhưng thung lũng này dường như hoàn toàn tách biệt với phần còn lại của thế giới. Vào mùa thấp điểm, sẽ không có nhà hàng hay cửa hàng thực phẩm nào ở đây mở cửa.

Hầu hết các gia đình đã sống ở thung lũng qua nhiều thế hệ giờ chỉ đến đây vào mùa hè, cất trữ đồ đạc trong những splüi cổ xưa rồi rời đi khi thời tiết trở nên khắc nghiệt, giống như tổ tiên họ đã làm suốt hàng thế kỷ. Hiện chỉ còn 11 cư dân thường trú.

Những dấu vết đầu tiên của hoạt động con người trong thung lũng có niên đại từ thời kỳ đồ đá mới, khi các thợ săn có thể đã tận dụng những cấu trúc đá tự nhiên làm nơi trú ẩn tạm thời khỏi bão. Với những tảng đá khổng lồ rải rác khắp nơi, chỉ 1,5% diện tích thung lũng thích hợp cho canh tác, khiến đất trồng trọt vô cùng khan hiếm. Không rõ con người bắt đầu cải tạo những khối đá này từ khi nào, nhưng những splüi còn tồn tại đến ngày nay là minh chứng cho sự khéo léo và khả năng sinh tồn của con người.

“Những chuồng trại truyền thống là hình ảnh phổ biến ở vùng núi Alps”, hướng dẫn viên Tanya Harvey Ciampi nói. “Nhưng đây là nơi duy nhất có splüi”.

Cư dân thung lũng Bavona sống trong những ngôi nhà bằng đá gọi là rustico

Khi con người định cư lâu dài trong thung lũng, họ xây dựng những “rustico” – nhà đá hai tầng – để sinh sống, trong khi các splüi ngày càng được sử dụng làm hầm chứa, kho chứa phô mai và cỏ khô, hoặc lò hun khói. Một công trình ở thị trấn Sabbione từng lưu giữ khung dệt. Tại Sott Piodau, một splüi khác được dùng làm bẫy sói.

Từ thế kỷ 16 trở đi, thung lũng phần lớn bị bỏ hoang do lũ lụt, sạt lở đất và đá rơi tàn phá. Những người còn ở lại vào mùa Hè chuyển sang chăn thả du mục và chỉ dùng rustico và splüi khi cần thiết. Trong khi phần còn lại của Thụy Sĩ hiện đại hóa, cư dân thung lũng Bavona lại càng bám chặt vào quá khứ. Khi các nhà máy thủy điện và đập được xây dựng vào những năm 1950, 11 trong số 12 terre bỏ phiếu phản đối việc kết nối với lưới điện quốc gia – chỉ có làng San Carlo là ngoại lệ.

Dù phần lớn splüi đã bị bỏ hoang, một số vẫn được sử dụng, chẳng hạn splüi ở Mondada, nơi có một lò nướng bánh mì. Những căn nhà cổ xưa này có thể được nhìn thấy dọc theo Đường mòn Di cư, một tuyến đường đi bộ ngắm cảnh dài 13,8km men theo lối đi của những người chăn cừu trong thung lũng. Trong khi đó, nhiều rustico truyền thống trong thung lũng hiện được cải tạo thành nhà nghỉ không có điện.

Ngoài lưới điện

Nhiều rustico còn tồn tại có niên đại từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 17, chỉ một số ít được xây dựng sau khi thung lũng chuyển sang hình thức cư trú theo mùa. Tại Casa Dola, một căn rustico được cho thuê bởi bà Noemi Sartori, khu vực sinh hoạt lạnh lẽo, phòng ngủ nhỏ còn lạnh hơn, mái nhà được thiết kế dốc để chống chọi với thời tiết. “Trong nhà không có điện”, bà cho biết. “Chỉ có một chiếc bếp đốt củi để bầu bạn”.

Xuyên qua những màn mưa dày đặc, bà Harvey Ciampi chỉ ra những dấu hiệu đặc trưng của splüi: lối cửa nằm nép dưới những tảng đá khổng lồ; một cánh cổng đóng được đặt kín đáo cạnh một tảng đá; một dãy bậc thang tạm bợ dẫn xuống lòng đất. “Nhiều splüi bị khóa vì người dân địa phương vẫn dùng chúng để cất phô mai và rượu vang”, bà nói. “Nhưng những nơi mở cửa thì có thể tham quan, miễn là chúng ta cẩn thận”.

“Bạn có biết câu ‘khi cuộc đời cho bạn quả chanh’ không?”, bà hỏi. “Ở thung lũng Bavona, khi cuộc đời cho bạn những tảng đá lớn, bạn biến chúng thành splüi”.

Khéo léo cộng sinh

Những người nông dân đầu tiên của thung lũng Bavona có thể đã không còn, nhưng ông Roberto Pedrazzini và vợ Nadia vẫn quyết tâm sống quanh năm tại Sonlerto, một terra ở vùng thượng nguồn thung lũng. Hai vợ chồng điều hành một căn rustico và một xưởng thủ công nhỏ.

Cư dân tận dụng tảng đá khổng lồ để tạo ra nơi trú ẩn

“Ngày trước, đến tháng 12, chúng tôi phải rời đi trước khi tuyết rơi”, ông Pedrazzini kể. “Nếu không, chúng tôi sẽ mắc kẹt ở đây suốt mùa Đông, không có đường ra hay vào”. Giờ đây, khi con đường được dọn tuyết thường xuyên bằng xe ủi, họ có thể ở lại đây quanh năm.

Ông có thể đếm số cư dân khác sống quanh năm trong thung lũng trên đầu ngón tay. Những người hàng xóm gần nhất của ông là một cặp vợ chồng ngoài 50 tuổi tại San Carlo và một gia đình khác điều hành quán cà phê tự phục vụ.

Nhưng theo ông Pedrazzini, cuộc sống ở đây không khắc nghiệt như nhiều người nghĩ. Bảy thập kỷ sau cuộc bỏ phiếu lịch sử quyết định không kết nối với lưới điện, người dân dần chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời và gas từ những năm 1980.

“Bạn luôn có cảm giác khi đặt chân đến đây rằng mình là người đầu tiên đến thung lũng Bavona – và chúng tôi muốn gìn giữ cảm giác ấy”, bà Rachele Gadea Martini, giám đốc Fondazione Valle Bavona, tổ chức bảo tồn di sản văn hóa và kiến trúc của thung lũng, cho biết. “Những splüi là di tích của quá khứ định hình cảnh quan nơi đây. Chúng cho thấy tổ tiên chúng ta đã tận dụng mọi thứ thiên nhiên ban tặng. Chúng không chỉ thể hiện sự cộng sinh của chúng ta với thiên nhiên, mà cả sự khéo léo của con người”.