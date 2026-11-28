Tối 27/11/2026 tại Bali (Indonesia), VĐV tâng bóng nghệ thuật, nhà sáng tạo nội dung thể thao Đỗ Kim Phúc trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam giành cúp vàng tại TikTok Awards Đông Nam Á 2026.

Mang chủ đề “The Ones Who Spark It – Những người thắp sáng cảm hứng”, năm 2026 đánh dấu cột mốc lần đầu tiên TikTok Awards được tổ chức ở quy mô khu vực Đông Nam Á. Đêm trao giải quy tụ những gương mặt nổi bật nhất đến từ 6 quốc gia gồm Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Malaysia và Singapore.

Vượt qua vòng bình chọn trong nước cùng hội đồng đánh giá khắt khe cấp khu vực về chất lượng nội dung và sức ảnh hưởng tích cực, VĐV Đỗ Kim Phúc đã được xướng tên ở hạng mục danh giá Sports Creator of the Year (Nhà sáng tạo nội dung thể thao của năm). Để chạm tay vào chiếc cúp vàng, anh phải vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký trong khu vực, Đáng chú ý, chiến thắng tại Bali nâng tổng số cúp TikTok Awards của cá nhân Đỗ Kim Phúc lên con số 4, đồng thời là chiếc cúp thứ 7 của Team DKP. Thành tích này tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu của Team DKP khi trở thành tập thể sở hữu nhiều cúp TikTok Awards nhất tại Việt Nam.

"Đây không chỉ là thành quả cá nhân mà còn là niềm vinh dự khi được đại diện Việt Nam tỏa sáng trên sân khấu quốc tế ngay trong mùa giải đầu tiên của khu vực. Tôi cảm thấy 7 năm bền bỉ làm sáng tạo nội dung của mình đã được đền đáp xứng đáng", Đỗ Kim Phúc chia sẻ.

VĐV tâng bóng nghệ thuật Đỗ Kim Phúc nhận giải thưởng (Ảnh: FBNV)

Đỗ Kim Phúc mặc áo dài, mang trái bóng lên sân khấu nhận giải (Ảnh: FBNV)

Gắn bó với bóng đá nghệ thuật từ năm 2007, Đỗ Kim Phúc là một trong những gương mặt tiên phong và bền bỉ nhất của bộ môn này tại Việt Nam. Trên đấu trường quốc tế, anh ghi dấu ấn với hàng loạt cột mốc đáng nể như vô địch sáng tạo bóng đá nghệ thuật thế giới năm 2010, lọt Top 12 giải vô địch thế giới Master of The Game tại Dubai (2011), giành ngôi quán quân Bóng đá nghệ thuật châu Á năm 2013 và tiếp tục khẳng định đẳng cấp ở nhóm đầu thế giới khi góp mặt trong Top 4 Giải Vô địch Bóng đá nghệ thuật Thế giới năm 2023.

Song song với thi đấu, anh còn sở hữu nhiều kỷ lục thế giới gắn liền với hành trình biểu diễn, sáng tạo thử thách và từng gây chú ý với kỷ lục Việt Nam năm 2025 khi cùng kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên thực hiện màn bơi kéo thuyền kết hợp tâng bóng dài hơn 1 km. Không chỉ dừng lại ở thành tích cá nhân, Đỗ Kim Phúc còn là người dẫn dắt Team DKP gặt hái nhiều kết quả nổi bật, tiêu biểu là tấm huy chương bạc nội dung Double Routine tại giải thế giới năm 2022 – huy chương đầu tiên của bóng đá nghệ thuật Việt Nam ở đấu trường này, qua đó góp phần đào tạo thế hệ kế cận và đưa bộ môn đến gần hơn với cộng đồng.