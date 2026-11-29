Mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu xe ga này khá ấn tượng chỉ khoảng 1,6 lít xăng cho 100 km.

Yamaha vừa giới thiệu mẫu xe tay ga Grand Filano Hybrid Lite 2026 tại Thái Lan với mức tiêu thụ nhiên liệu công bố lên tới 62,5 km/lít, đồng thời được tinh giản một số trang bị kết nối để có giá bán dễ tiếp cận hơn.

Grand Filano Hybrid Lite được phát triển dựa trên phiên bản Standard của dòng Grand Filano. Điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở việc Yamaha loại bỏ tính năng kết nối điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Yamaha Motor ON/Y-Connect. Thay đổi này giúp đơn giản hóa trang bị, trong khi các yếu tố quan trọng về thiết kế, động cơ và tiện ích phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày vẫn được duy trì.

Về ngoại hình, mẫu xe tiếp tục theo đuổi phong cách cổ điển kết hợp hiện đại đặc trưng của dòng Grand Filano. Phiên bản Lite có thêm hai lựa chọn màu sắc là Xanh Nomad và Xám Pastel, hướng đến nhóm khách hàng ưa chuộng những mẫu xe ga có kiểu dáng thanh lịch.

Xe có kích thước dài 1.820 mm, rộng 685 mm và cao 1.155 mm. Chiều dài cơ sở đạt 1.280 mm, chiều cao yên 790 mm và khoảng sáng gầm 125 mm. Với trọng lượng chỉ 102 kg, Grand Filano Hybrid Lite có lợi thế về khả năng xoay trở trong đô thị, đặc biệt khi di chuyển trên những tuyến phố đông hoặc dắt xe trong không gian hẹp.

Ngoại thất được trang bị hệ thống chiếu sáng Full LED, từ đèn pha, đèn định vị ban ngày đến đèn xi-nhan trước/sau và cụm đèn hậu tích hợp đèn phanh. Khu vực bảng đồng hồ sử dụng thiết kế kết hợp màn hình LCD và màn hình màu TFT, cung cấp các thông tin vận hành cần thiết.

Các trang bị hỗ trợ người lái gồm hệ thống khởi động bằng nút bấm One Push Start và ổ khóa cơ có nắp che bảo vệ.

Về vận hành, Yamaha Grand Filano Hybrid Lite sử dụng động cơ Blue Core Hybrid dung tích 125cc, 4 thì, xi-lanh đơn, SOHC, 2 van, làm mát bằng không khí. Động cơ sản sinh công suất tối đa 8,17 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,4 Nm tại 5.000 vòng/phút.

Điểm đáng chú ý là hệ thống hỗ trợ hybrid kết hợp với công nghệ ngắt động cơ tạm thời Stop & Start System. Hệ thống hybrid hỗ trợ tăng lực kéo khi xe bắt đầu di chuyển, trong khi Stop & Start System tự động ngắt động cơ khi xe dừng, chẳng hạn tại đèn đỏ, và khởi động lại khi người lái tiếp tục vận hành.

Theo công bố của Yamaha, Grand Filano Hybrid Lite có mức tiêu thụ nhiên liệu tối đa 62,5 km/lít, tương đương khoảng 1,6 lít xăng cho 100 km. Đây là một trong những thông số đáng chú ý đối với mẫu xe tay ga sử dụng động cơ 125cc, đặc biệt trong bối cảnh chi phí nhiên liệu vẫn là yếu tố được nhiều người tiêu dùng quan tâm khi lựa chọn phương tiện đi lại.

Hệ thống treo trên xe gồm phuộc trước dạng ống lồng và giảm xóc sau Unit Swing. Cả hai bánh đều sử dụng vành đúc 12 inch, kết hợp lốp không săm kích thước 110/70-12.

Về an toàn, xe được trang bị phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau. Hệ thống phanh UBS (Unified Brake System) có nhiệm vụ hỗ trợ phân bổ lực phanh giữa hai bánh khi người lái sử dụng phanh sau, giúp quá trình giảm tốc ổn định hơn.

Bên cạnh khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Yamaha vẫn duy trì các tiện ích hướng đến nhu cầu sử dụng hằng ngày. Cốp chứa đồ dưới yên có dung tích 27 lít, tích hợp đèn LED chiếu sáng bên trong. Phía trước xe có hộc chứa đồ đi kèm cổng sạc USB Type-A, cho phép người dùng sạc các thiết bị di động.

Một chi tiết thực dụng khác là nắp bình xăng được bố trí ở phía trước, có thể mở bằng nút bấm mà không cần mở yên hoặc xuống xe. Thiết kế này giúp việc tiếp nhiên liệu thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

Tại thị trường Thái Lan, Yamaha Grand Filano Hybrid Lite 2026 được niêm yết ở mức 62.700 baht, tương đương khoảng 47,4 triệu đồng. Ngoài giá bán, hãng còn áp dụng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 50.000 km đối với động cơ, khung sườn và hệ thống điện, theo các điều kiện bảo hành của Yamaha.

Với mức giá khoảng 47 triệu đồng, Grand Filano Hybrid Lite hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu xe tay ga phục vụ di chuyển đô thị, có thiết kế thanh lịch, cốp chứa đồ tương đối lớn và mức tiêu thụ nhiên liệu thấp.