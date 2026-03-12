Cụ bà 91 tuổi ngã khi đi lấy nước, vào viện thì phát hiện “mang thai”: Bí mật về "bào thai hoá đá"

Gần đây, câu chuyện một người phụ nữ U70 ở Cát Lâm, Trung Quốc mang thai và sinh con gây xôn xao truyền thông xứ tỷ dân. Từ đó, không ít người cũng nhắc lại một trường hợp từng gây xôn xao dư luận tại Trung Quốc vào năm 2007, khi một cụ bà 91 tuổi sau cú ngã được đưa đến bệnh viện kiểm tra và bất ngờ bị phát hiện “mang thai”. Kết quả này sau đó đã hé lộ bí mật mà bà giấu kín suốt 60 năm.

Cụ bà 91 tuổi ngã khi đi lấy nước, vào viện kiểm tra thì phát hiện “mang thai”

Theo Sohu đăng tải, câu chuyện xảy ra vào năm 2007 tại huyện Thanh Thần, thành phố Mi Sơn (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc). Nhân vật chính là cụ bà Hoàng Nghĩa Quân, khi đó đã 91 tuổi. Cụ Hoàng có cuộc sống khá bình yên. Bà chỉ có một người con trai là La Bính Văn, các cháu chắt đều đã trưởng thành, người cháu lớn nhất thậm chí đã vào đại học. Gia đình bốn thế hệ sống chung dưới một mái nhà, cuộc sống êm ấm.

Cụ Hoàng bị ngã, đưa đến bệnh viện thì phát hiện mang thai.

Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày mùa hè năm 2007. Khi ra ngoài lấy nước, cụ Hoàng không may bị ngã. Sau cú ngã, bà cảm thấy lưng đau nhói, nghĩ rằng mình chỉ bị trẹo lưng nên không quá để tâm.

Thế nhưng vài ngày sau, cơ thể bà bắt đầu xuất hiện nhiều biểu hiện bất thường. Hai chân bị sưng phù, kèm theo tình trạng đau lưng dữ dội, chán ăn và buồn nôn. Thấy mẹ ngày càng mệt mỏi, vợ chồng La Bính Văn lo lắng nên quyết định đưa bà tới bệnh viện kiểm tra.

Ban đầu, bác sĩ nghi ngờ cụ Hoàng mắc các bệnh liên quan đến gan như xơ gan hoặc cổ trướng, bởi bụng bà có dấu hiệu phình lên và xuất hiện triệu chứng buồn nôn.

Để xác định rõ nguyên nhân, các bác sĩ tiến hành siêu âm. Tuy nhiên, kết quả thu được lại khiến tất cả mọi người có mặt trong phòng khám sững sờ. Trên màn hình siêu âm, trong bụng cụ bà 91 tuổi xuất hiện hình ảnh một bào thai hoàn chỉnh. Các chi tiết như hai chân co lại, hai tay ôm đầu, thậm chí từng chiếc xương sườn cũng có thể nhìn thấy khá rõ.

Kết quả này khiến gia đình không thể tin nổi. Họ lập tức yêu cầu bác sĩ kiểm tra lại một lần nữa. Sau đó, cụ Hoàng tiếp tục được chụp X-quang, và kết quả vẫn không thay đổi: trong bụng bà thực sự có một bào thai.

Trước sự kinh ngạc của gia đình và các bác sĩ, cụ Hoàng cuối cùng đã nói ra một bí mật mà bà giấu kín suốt 60 năm.

Bí mật mang thai suốt 60 năm và sự thật về “bào thai hóa đá”

Theo lời cụ Hoàng, câu chuyện bắt đầu từ tháng 5/1948. Khi đó, con trai bà - La Bính Văn mới khoảng 5 đến 6 tuổi, còn bà đang mang thai hơn 9 tháng. Một ngày nọ, khi cậu bé vừa mở cửa bước vào nhà thì thấy mẹ mình mặt tái xanh, đau đớn lăn lộn trên sàn nhà. Người thân lập tức đưa bà đi bệnh viện. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, bệnh viện gần nhất cách nhà họ hàng chục km và chỉ có thể di chuyển bằng thuyền.

Không lâu sau khi lên thuyền, cụ Hoàng cảm thấy thai nhi trong bụng đột nhiên không còn cử động. Linh cảm của người mẹ khiến bà cảm thấy điều chẳng lành. Khi tới bệnh viện, bác sĩ kiểm tra và xác nhận thai nhi đã tử vong trong bụng mẹ. Họ khuyên bà phải phẫu thuật ngay để lấy thai ra ngoài, nếu không có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Thế nhưng, cụ Hoàng đã từ chối phẫu thuật. Lý do là chi phí điều trị lúc bấy giờ lên tới 120 tệ (khoảng 600 nghìn đồng, tính theo tỷ giá hiện tại) - tương đương toàn bộ thu nhập từ một mùa vụ của gia đình. Bên cạnh đó, bà cũng lo sợ những ca phẫu thuật thất bại từng nghe kể.

Sau khi trở về nhà, điều bất ngờ là cơ thể bà không xuất hiện biến chứng nào. Thậm chí những cơn mệt mỏi, đau nhức trong thai kỳ trước đó cũng dần biến mất. Trong nhiều năm sau, cụ Hoàng từng thử một số cách dân gian với hy vọng “đẩy” thai ra ngoài nhưng đều không có kết quả. Cuối cùng, bà quyết định giấu kín sự việc, tiếp tục sống như bình thường. Chiếc bụng to bất thường của bà tồn tại suốt nhiều năm, song do sức khỏe vẫn ổn định nên gia đình cũng không quá để ý.

Chiếc bụng lớn đã theo cụ Hoàng suốt nhiều năm nay.

Để làm rõ nguyên nhân, gia đình tiếp tục đưa cụ Hoàng đến khoa sản của Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Mi Sơn, Trung Quốc. Tại đây, các bác sĩ đã đưa ra lời giải thích.

Theo kết quả kiểm tra, xương của thai nhi đã bị vôi hóa, biến thành một khối cứng giống như đá. Hiện tượng này trong y học được gọi là “thai hóa đá” - xảy ra khi thai nhi tử vong nhưng không được lấy ra khỏi cơ thể, sau đó các mô mềm dần bị canxi hóa.

Các bác sĩ cho rằng sau khi nước ối vỡ, máu và dịch trong nhau thai được thoát ra khá sạch, đồng thời nhau thai bọc kín khiến không khí không lọt vào. Nhờ đó, các mô thai dần bị vôi hóa thay vì phân hủy, tạo thành một khối cứng trong ổ bụng.

Trong suốt nhiều thập kỷ, cơ thể người mẹ dần hấp thụ phần dưỡng chất còn lại, còn phần mô thai nhi thì biến thành khối rắn.

Điều đáng chú ý là khối thai này không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cụ Hoàng trong suốt nhiều năm. Các bác sĩ cũng xác định cơn đau lưng của bà thực chất là do viêm cân cơ vùng thắt lưng, không liên quan đến khối thai.

Con trai lớn của cụ Hoàng - ông La Bính Văn trả lời phỏng vấn.

Sau khi cân nhắc, các bác sĩ khuyến nghị không nên phẫu thuật vì tuổi của cụ Hoàng đã quá cao, việc can thiệp có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Gia đình cũng đồng ý với phương án này.

Câu chuyện đặc biệt của cụ Hoàng sau đó khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc. Không chỉ vì hiện tượng y học hiếm gặp, mà còn bởi nghị lực của người phụ nữ đã lặng lẽ mang theo bí mật ấy suốt hơn nửa thế kỷ.

Nguồn: Sohu.