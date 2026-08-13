Cụ bà 111 tuổi tiết lộ bí quyết sống thọ: 3 điều bà nhất quyết không làm

Ở tuổi 111, cụ bà Noja Paladia đang trở thành một trong những trường hợp sống thọ đặc biệt nhất Romania. Sinh năm 1915 và hiện sống tại thành phố Cugir, miền trung nước này, bà được chính quyền địa phương vinh danh nhân dịp sinh nhật lần thứ 111 vào ngày 20/7/2026.

Theo các hồ sơ được công nhận, bà Paladia hiện là người cao tuổi nhất còn sống tại Romania. Trường hợp của bà cũng đã được Nhóm Nghiên cứu Lão khoa (GRG) xác minh vào ngày 16/4/2026 sau quá trình kiểm tra nghiêm ngặt về hồ sơ nhân khẩu học.

Ảnh: Radu Dumitrescu.

Nhân dịp sinh nhật, thị trưởng thành phố Cugir, ông Adrian Teban, đã đến tận nhà thăm và chúc mừng bà. Chính quyền địa phương trao tặng bà giấy chứng nhận tri ân, một bó hoa cùng khoản quà tượng trưng, thể hiện sự trân trọng đối với một cuộc đời đã trải qua hơn một thế kỷ.

Điều đặc biệt là ở tuổi 111, bà Paladia vẫn sống trong chính ngôi nhà của mình, cùng người con gái 76 tuổi. Người con gái trực tiếp chăm sóc mẹ, trong khi các thành viên khác trong gia đình cùng hỗ trợ để bà có một cuộc sống tuổi già bình yên và đầy đủ.

Chính quyền Cugir cho biết trường hợp của bà đã nhận được sự công nhận quốc tế. Sau khi được GRG xác minh, bà Paladia được ghi nhận trong bảng xếp hạng những người sống thọ nhất thế giới.

Người phụ nữ siêu thọ đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử Romania

Không chỉ là người cao tuổi nhất còn sống tại Romania, bà Noja Paladia còn được xem là người phụ nữ siêu thọ đầu tiên trong lịch sử được ghi nhận của quốc gia này.

Bà cũng nằm trong nhóm những người cao tuổi nhất tại khu vực Balkan.

Bà Paladia đang tiến gần tới một cột mốc đặc biệt khác trở thành người sống thọ nhất trong lịch sử được ghi nhận của Romania.

Kỷ lục hiện thuộc về Ilie Ciocan, một cựu binh Thế chiến II, người vừa qua đời ngày 27/5/2026 ở tuổi 112 năm 351 ngày. Nếu tiếp tục sống thêm chưa đầy một năm nữa, bà Paladia có thể vượt qua kỷ lục này.

Bí quyết sống thọ: điều độ và những bữa ăn từ khu vườn nhà

Khi nói về tuổi thọ của mình, bà Paladia không nhắc đến những phương pháp đặc biệt hay chế độ ăn cầu kỳ.

Cuộc sống của bà gắn với những nguyên tắc rất giản dị: không hút thuốc, không uống rượu và luôn ăn uống điều độ.

Suốt phần lớn cuộc đời, bà duy trì chế độ ăn dựa trên những thực phẩm truyền thống được trồng ngay tại nhà. Rau củ tươi, các sản phẩm từ sữa và những món ăn gia đình là phần quen thuộc trong bữa ăn của bà.

Tuổi trẻ của bà cũng gắn với lối sống nông thôn Romania, nơi thực phẩm chủ yếu là những gì gia đình tự trồng hoặc chế biến. Bà không có thói quen ăn uống quá mức và luôn giữ chế độ ăn ở mức vừa phải.

Dù từng gặp nhiều vấn đề về dạ dày liên quan đến quá trình mang thai và đã trải qua ba lần phẫu thuật, bà vẫn vượt qua nhiều biến cố sức khỏe để bước sang tuổi 111.

Một thế kỷ được tạo nên từ những điều giản dị

Câu chuyện của Noja Paladia không chỉ gây chú ý bởi con số 111. Điều khiến trường hợp của bà đặc biệt hơn là cách bà đã đi qua hơn một thế kỷ với một cuộc sống tương đối bình dị: sống trong ngôi nhà quen thuộc, gần gũi gia đình và duy trì những thói quen đã hình thành từ thời thơ ấu.

Ở tuổi 111, bà vẫn nhận được sự chăm sóc của con cháu và sự quan tâm của cộng đồng nơi mình sinh sống.

Theo trang Romania-insider, một cuộc đời kéo dài hơn một thế kỷ có thể chứa đựng rất nhiều biến động của lịch sử. Nhưng với bà Paladia, câu chuyện về tuổi thọ dường như lại bắt đầu từ những điều rất nhỏ: ăn uống vừa phải, tránh thuốc lá và rượu, sử dụng thực phẩm tự nhiên và giữ một nhịp sống điều độ.

Đó có lẽ cũng là điều khiến câu chuyện của cụ bà 111 tuổi ở Cugir trở nên đặc biệt: giữa thế giới ngày càng tìm kiếm những "bí quyết trường thọ" phức tạp, bà vẫn sống bằng những thói quen giản dị đã đồng hành cùng mình gần như suốt cuộc đời.