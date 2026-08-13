Quả vào mùa được ví như "máy tạo ẩm": Ăn sống giòn ngọt, nấu chín càng mê

Giữa những ngày nắng nóng, lê vào mùa, giá bình dân được nhiều người ưa chuộng nhờ vị mọng nước, giòn ngọt khi ăn tươi và mềm thơm, dễ chế biến thành nhiều món hấp dẫn.

Không cần tìm đến những loại trái cây đắt tiền, một quả lê tươi, mọng nước cũng có thể trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ngày hè oi nóng. Loại quả quen thuộc này vừa giòn ngọt, nhiều nước khi ăn sống, vừa có thể hấp, hầm thành những món mềm thơm, dễ ăn.

Đáng chú ý, lê hiện đang vào mùa, được bán khá phổ biến tại các chợ và siêu thị với mức giá chỉ vài chục nghìn đồng/kg.

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Quả lê - lựa chọn thanh mát cho ngày nóng

Trong quan niệm ẩm thực dân gian của nhiều nước châu Á, lê từ lâu được xem là loại quả mang lại cảm giác thanh mát, dễ chịu. Dù những quan niệm này không nên được hiểu như khuyến cáo điều trị bệnh, lê thực sự có một ưu điểm nổi bật: hàm lượng nước cao.

Những ngày hè, chỉ cần cắn một miếng lê tươi, phần thịt quả giòn mọng với vị ngọt thanh và nhiều nước nhanh chóng tạo cảm giác sảng khoái, giúp bổ sung thêm nước cho cơ thể.

Lê cũng cung cấp chất xơ, vitamin C, kali cùng các hợp chất chống oxy hóa. Vì thế, đây là loại trái cây khá phù hợp để đưa vào chế độ ăn uống cân bằng, đặc biệt trong thời tiết nóng bức.

Ăn sống giòn ngọt, nấu chín mềm thơm - một quả lê, hai trải nghiệm

Điểm thú vị của quả lê là dù ăn sống hay chế biến, loại quả này đều có thể mang đến những trải nghiệm rất khác nhau.

Khi ăn sống, lê giữ được độ giòn, mọng nước và vị ngọt thanh tự nhiên. Đây là cách thưởng thức đơn giản nhất, phù hợp để dùng như món ăn nhẹ hoặc tráng miệng trong những ngày nóng.

Khi hấp hoặc hầm, thịt lê chuyển sang trạng thái mềm hơn, thơm dịu và có vị ngọt nhẹ. Nhiều gia đình thường dùng lê hấp hoặc nước lê ấm khi cổ họng có cảm giác khô, khó chịu. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây chủ yếu là món ăn, thức uống tạo cảm giác dễ chịu chứ không phải phương pháp điều trị bệnh.

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Lê có những giá trị dinh dưỡng gì?

Theo dữ liệu dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), lê chứa khoảng 84% nước. Bên cạnh đó, loại quả này cung cấp chất xơ, vitamin C, kali và nhiều hợp chất chống oxy hóa, trong đó có flavonoid.

Đặc biệt, chất xơ trong lê, bao gồm pectin, có vai trò hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa, góp phần tạo cảm giác no và hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột.

Vitamin C cùng các hợp chất chống oxy hóa cũng góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Nhờ những thành phần này, lê có thể trở thành một phần của chế độ ăn đa dạng, thay vì được xem như một loại "thần dược" có khả năng chữa bệnh.

Gợi ý 3 cách chế biến lê đơn giản, thanh nhẹ

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1. Lê bào sợi trộn sốt chua ngọt

Chọn những quả lê còn giòn, gọt vỏ rồi bào thành sợi. Có thể kết hợp thêm cà rốt hoặc dưa chuột để món ăn bắt mắt và đa dạng hơn.

Phần sốt có thể pha từ giấm gạo hoặc giấm balsamic, một chút nước tương, đường, vài giọt dầu mè và hành lá thái nhỏ.

Lê giòn mát kết hợp cùng vị chua ngọt tạo thành món ăn nhẹ, thanh vị và phù hợp cho những ngày thời tiết nóng khiến bạn không muốn ăn những món quá nhiều dầu mỡ.

2. Lê hấp mật ong

Lê cắt bỏ phần đầu, khoét nhẹ phần lõi rồi cho một lượng nhỏ mật ong vào giữa. Đem hấp khoảng 20-30 phút cho đến khi thịt lê mềm.

Món lê hấp có vị ngọt dịu, mùi thơm nhẹ và có thể dùng như một món ăn phụ. Nếu sử dụng cho trẻ nhỏ dưới 1 tuổi, cần tuyệt đối tránh mật ong.

3. Chè lê táo đỏ

Lê cắt thành miếng vừa ăn, nấu cùng táo đỏ, kỷ tử và một lượng nhỏ đường phèn.

Sau khoảng 20-25 phút, phần nước có vị ngọt thanh, lê mềm thơm. Món này có thể dùng ấm hoặc để nguội, tùy sở thích.

Ăn lê thế nào để có lợi cho sức khỏe?

Nếu muốn tận dụng lượng chất xơ tự nhiên, nên ưu tiên ăn lê nguyên quả thay vì ép lấy nước. Khi ép, một phần đáng kể chất xơ có thể bị loại bỏ.

Người mắc đái tháo đường vẫn có thể ăn lê với khẩu phần phù hợp, nhưng cần tính lượng carbohydrate từ trái cây vào tổng khẩu phần trong ngày.

Lê có thể ăn cả vỏ nếu được rửa sạch kỹ. Trong trường hợp lo ngại về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hoặc nguồn gốc quả không rõ ràng, có thể gọt vỏ trước khi ăn.

Lê không có tác dụng "giải độc" hay "bổ phổi" theo nghĩa điều trị bệnh như một số lời truyền miệng. Tuy nhiên, loại quả này vẫn có nhiều ưu điểm đáng kể: nhiều nước, cung cấp chất xơ, vitamin và các hợp chất chống oxy hóa, dễ ăn và dễ chế biến.

Giữa những ngày nắng nóng, đôi khi lựa chọn tốt cho sức khỏe không nhất thiết phải là những thực phẩm đắt tiền. Một quả lê đang vào mùa, tươi ngon, mọng nước và dễ tìm cũng có thể trở thành món ăn đơn giản giúp thực đơn mùa hè thêm đa dạng.

Quả lê là loại trái cây giàu nước, chất xơ và nhiều dưỡng chất có lợi, vì vậy thường được xem là lựa chọn phù hợp trong chế độ ăn uống hằng ngày. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích về dinh dưỡng, một số quan niệm cho rằng lê không nên kết hợp với một vài thực phẩm nhất định.

Theo ThS.BS. Phạm Đức Thắng, Đại học Y Dược Tp.HCM, lê được cho là không nên dùng cùng thịt ngỗng vì sự kết hợp này có thể khiến thận phải hoạt động nhiều hơn. Lê cũng được cho là không nên ăn cùng củ cải, do một số hợp chất trong hai thực phẩm có thể tương tác với nhau, từ đó được cho là ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp. Ngoài ra, ăn lê ngay sau khi dùng rau dền cũng được cho là có thể gây khó chịu đường tiêu hóa, thậm chí buồn nôn ở một số người.

Dù vậy, những thông tin về thực phẩm "kỵ nhau" cần được nhìn nhận thận trọng và không nên xem là khuyến cáo y khoa nếu chưa có bằng chứng khoa học đầy đủ.