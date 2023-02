Công bố số lần sử dụng chất cấm trong 1 năm của "ảnh đế" Yoo Ah In

Tối 25/2, Channel A công bố những thông tin mới trong vụ scandal dùng chất cấm của "ảnh đế" Yoo Ah In. Theo đó, kênh truyền hình này tiết lộ, nam tài tử đình đám tiêm propofol vào cơ thể 73 lần trong 1 năm, từ ngày 4/1 đến 23/12/2021. Và "ảnh đế trẻ nhất xứ Hàn" đã sử dụng tổng cộng 4400 ml propofol trong khoảng thời gian này.

Cảnh sát đã tiến hành khám xét nơi ở của Yoo Ah In để thu thập những bằng chứng liên quan. Trước đó, phía cảnh sát đã tịch thu 2 chiếc điện thoại của tài tử Veteran để phục vụ cho công tác điều tra. Trước thông tin này, United Artists Agency - công ty quản lý của Yoo Ah In cho hay: "Chúng tôi chưa nhận được thông tin chính thức từ phía cảnh sát. Và Yoo Ah In cũng sẽ tích cực hợp tác với cơ quan điều tra".

Yoo Ah In tiêm propofol vào cơ thể 73 lần trong 1 năm

Trước đó 1 ngày, thời sự MBC đưa tin độc quyền Viện Pháp y Quốc gia đã tìm thấy loại ma túy thứ 3 trong kết quả xét nghiệm tóc của Yoo Ah In. Điều này đổng nghĩa với việc tài tử sinh năm 1986 nhận kết quả xét nghiệm dương tính đến 3 loại chất gây nghiện trong thời gian ngắn.

Được biết, cảnh sát lấy mẫu xét nghiệm của Yoo Ah In từ ngày 5/2, ngay khi Yoo Ah In vừa đáp xuống sân bay Incheon. Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) đã yêu cầu cảnh sát điều tra Yoo Ah In từ tháng 11 năm ngoái sau khi cơ quan này phát hiện nam diễn viên thường xuyên nhận đơn thuốc propofol tại nhiều bệnh viện khác nhau từ đầu năm 2021.

Yoo Ah In đứng trước nguy cơ mất trắng sự nghiệp sau bê bối chấn động

Nguồn: Allkpop