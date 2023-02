Chưa từng có trong lịch sử Kbiz: “Ảnh đế” Yoo Ah In dương tính đồng loạt với 3 loại chất cấm

Bê bối Yoo Ah In dùng chất cấm hiện đang là tâm điểm của truyền thông Hàn Quốc. Vào tối ngày 24/2, thời sự MBC đưa tin độc quyền Viện Pháp y Quốc gia đã tìm thấy loại ma túy thứ 3 trong kết quả xét nghiệm tóc của Yoo Ah In. Trước đó, nam diễn viên đã nhận kết quả dương tính với cần sa và propofol.

Thông tin này khiến công chúng ngỡ ngàng bởi từ trước đến nay, chưa từng có ngôi sao Hàn Quốc nào nhận kết quả xét nghiệm dương tính đến 3 loại chất gây nghiện trong thời gian ngắn như vậy. Được biết, cảnh sát đã lấy mẫu xét nghiệm của Yoo Ah In từ ngày 5/2, ngay khi nam diễn viên vừa đáp xuống sân bay Quốc tế Incheon. Chính Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) đã yêu cầu cảnh sát điều tra Yoo Ah In từ tháng 11 năm ngoái sau khi cơ quan này phát hiện nam diễn viên thường xuyên nhận đơn thuốc propofol tại nhiều bệnh viện khác nhau từ đầu năm 2021.

Yoo Ah In dương tính với cả cần sa, propofol và 1 loại ma túy khác

Hiện tại, phía cảnh sát cho biết, họ chưa thể xác nhận được thông tin Yoo Ah In dương tính với ma tuý. Công ty quản lý của Yoo Ah In cũng khẳng định họ chưa nhận được thông tin từ phía cảnh sát, đồng thời hứa sẽ hợp tác điều tra trung thực.

Sự nghiệp lừng lẫy của "ảnh đế trẻ nhất xứ Hàn" đang có nguy cơ "toang" sau bê bối dùng chất cấm. Hàng loạt nhãn hàng đã gỡ ảnh quảng cáo, quay lưng lại với Yoo Ah In. Mới đây nhất, Netflix thông báo đang bàn bạc với đại diện của các dự án điện ảnh có sự góp mặt của Yoo Ah In. Không những vậy, nam diễn viên còn có nguy cơ phải đối mặt với mức phạt tù tới 5 năm hoặc phạt tiền tới 50 triệu won (933 triệu đồng).

"Ảnh đế trẻ nhất xứ Hàn" đang đứng trước nguy cơ sụp đổ sự nghiệp

