Nóng: Yoo Ah In xét nghiệm dương tính với cả cần sa và propofol

Vào tối ngày 23/2, TV Chosun đã công bố độc quyền kết quả xét nghiệm tóc và các nang lông trên cơ thể của Yoo Ah In. Theo đó, tài tử dương tính với cả cần sa và chất cấm propofol. Cảnh sát đang điều tra xem liệu nam diễn viên có sử dụng chất cấm này theo thói quen hay không.

Được biết cảnh sát đã lấy mẫu xét nghiệm của Yoo Ah In từ ngày 5/2 vừa qua, khi nam diễn viên vừa đáp xuống sân bay Quốc tế Incheon. Ở thời điểm đó, kết quả thử nước tiểu của Yoo Ah In dương tính với cần sa và âm tính với propofol, do chất này bị đào thải khỏi cơ thể sau 3-4 ngày. Tuy nhiên, chất này sẽ lưu lại trong các nang lông, nên kết quả xét nghiệm tóc cho thấy Yoo Ah In đã thực sự sử dụng propofol.

Yoo Ah In vừa có kết quả dương tính với chất cấm propofol

Được biết, chính Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) đã yêu cầu cảnh sát điều tra Yoo Ah In từ tháng 11 năm ngoái, sau khi cơ quan này phát hiện nam diễn viên thường xuyên nhận đơn thuốc propofol tại nhiều bệnh viện khác nhau từ đầu năm 2021. Sau khi phân tích hệ thống quản lý tích hợp thông tin về chất cấm và thuốc hướng thần do bệnh viện kê đơn, bệnh nhân sử dụng, MFDS đã yêu cầu điều tra tổng cộng 51 cá nhân, trong đó có Yoo Ah In.

Trong trường hợp bị tuyên án vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy, Ảnh đế xứ Hàn phải đối mặt với mức phạt tù tới 5 năm hoặc phạt tiền tới 50 triệu won (933 triệu đồng). Hiện tại, Yoo Ah In đang bị cấm xuất cảnh để phục vụ điều tra. Vụ bê bối khiến danh tiếng Yoo Ah In sụp đổ, hàng loạt thương hiệu đã quay lưng lại với "ảnh đế" chỉ sau 1 đêm.

Sự nghiệp của Yoo Ah In đứng trước nguy cơ "toang"

Nguồn: TV Chosun