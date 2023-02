Yoo Ah In đối mặt với cuộc điều tra nhận biệt đãi, trốn nghĩa vụ quân sự giữa bê bối chất cấm

Nam diễn viên nổi tiếng Yoo Ah In hiện đang bị điều tra và cấm xuất cảnh khỏi Hàn Quốc vì nghi sử dụng chất cấm. Ngày 10/2, báo Hàn đưa tin Yoo Ah In âm tính với propofol, nhưng lại dương tính với cần sa. Tin tức này khiến nhiều người sốc nặng, đẩy sự nghiệp của "ảnh đế trẻ nhất Hàn Quốc" đứng bên bờ vực thẳm.



Trong lúc cuộc điều tra hành vi sử dụng chất cấm chưa kết thúc, nam diễn viên tiếp tục vướng tin nhận đặc quyền nghĩa vụ quân sự. Vào ngày 15/2, đã có người đệ đơn khiếu nại lên Phòng Điều tra Nghĩa vụ Quân sự của Cục Quản lý Nhân lực Quân sự và đưa ra yêu cầu "Xin hãy điều tra xem liệu phán quyết nghĩa vụ quân sự của Yoo Ah In có được thực hiện theo các thủ tục thích hợp không?".

Cuộc điều tra bê bối sử dụng chất cấm chưa kết thúc thì Yoo Ah In lại bị tố cáo được miễn nghĩa vụ quân sự sai luật

Người nộp đơn tố cáo Yoo Ah In cho hay: "Bên công tố đã tiến hành điều tra pháp y trên điện thoại di động của Koo, một nhà môi giới trốn nghĩa vụ quân sự đã bị bắt vào tháng 12 năm ngoái. Từ đây, phát sinh khả năng có sự tham gia của các nhân viên trong Cục Quản lý Nhân sự trong đường dây này. Tôi không thể không nghi ngờ Yoo Ah In được miễn nghĩa vụ quân sự".

Người khiếu nại Yoo Ah In giải thích: "Trước đây khi nghi vấn Yoo Ah In nhận đặc quyền nghĩa vụ quân sự phát tán, công ty quản lý đã gây tranh cãi nảy lửa vì thái độ vô trách nhiệm và không tiết lộ chính xác lý do nam diễn viên được miễn nghĩa vụ quân sự. Việc Cục Quản lý Nhân lực Quân sự dính líu đến vụ tham nhũng cũng gây mất lòng tin lớn đối với công chúng. Đó là lý do tại sao tôi phải yêu cầu cơ quan chức năng mở cuộc trái điều tra xem phán quyết miễn nghĩa vụ quân sự của Yoo Ah In trước đây có được thực hiện theo các thủ tục thích hợp hay không".

Theo người nộp đơn tố cáo, công ty quản lý của Yoo Ah In đã không minh bạch về lý do Yoo Ah In được miễn nghĩa vụ quân sự

Hiện tại, nhiều ngôi sao của Hàn Quốc như Ravi (VIXX), cầu thủ bóng chuyền Cho Jae Sung, rapper Nafla bị cáo buộc dính líu đến đường dây môi giới trốn nghĩa vụ quân sự. Yoo Ah In cũng không nằm ngoài phạm vi nghi ngờ, đặc biệt khi nam diễn viên đang bị chú ý vì bê bối sử dụng chất cấm.

Trước đó vào năm 2015, báo Kyunghyang đưa tin Yoo Ah In bị chẩn đoán mắc một khối u xương sau khi cơ vai phải của anh bị đứt trong quá trình quay phim vào năm 2013. Nghi vấn nam diễn viên trốn nghĩa vụ lớn đến mức đích thân anh phải lên tiếng bày tỏ nguyện vọng nhập ngũ.

Cuối tháng 6/2017, Cục Quản lý Nhân lực Quân sự quyết định miễn nghĩa vụ quân sự cho Yoo Ah In. Công ty chủ quản UAA khẳng định: "Chúng tôi đặt vấn đề sức khỏe của nam diễn viên lên hàng đầu và sẽ tích cực hỗ trợ điều trị cho anh ấy".

Ravi, Cho Jae Sung và Nafla bị điều tra do dính líu đến đường dây môi giới miễn nghĩa vụ quân sự. Yoo Ah In cũng bị nghi ngờ có liên quan

Đặc biệt, 1 cư dân mạng từng đăng tải bài viết đặt câu hỏi về căn bệnh của Yoo Ah In, càng làm dấy lên nghi vấn nam diễn viên trốn nghĩa vụ. Cụ thể, người này viết: "Tôi cũng có khối u xương y như Yoo Ah In. Anh ấy có mỗi một khối u trên vai thôi nhưng tôi có cả tá u khắp cơ thể. Cũng như trường hợp của Yoo Ah In, tôi đã trải qua 4 lần gây mê toàn thân và phẫu thuật ở những vùng có thể chạm vào dây thần kinh hoặc xương khác.



"Kết quả khám sức khỏe của Yoo Ah In là cấp độ 5 còn tôi được đánh giá thuộc diện nghĩa vụ quân sự dự bị với cấp độ 4. Yoo Ah In đã được khám sức khỏe 5 lần. Nhưng vì không phải người nổi tiếng nên tôi chỉ có thể khám lại 1 lần. Mọi người còn nói với tôi rằng nếu muốn, tôi có thể khởi kiện".

Chưa hết, người này tố cáo thêm: "Tôi thậm chí đã nói chuyện điện thoại với Ủy viên Cục Quản lý Nhân lực Quân sự nhưng ông ấy đã cúp máy sau khi nói: 'Yoo Ah In là Yoo Ah In, còn cậu chỉ là cậu thôi'. Thực ra đây là một căn bệnh không có triệu chứng và nó không gây ra vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Bạn hoàn toàn có thể thực hiện nghĩa vụ quân sự nếu muốn".

Có khán giả đặt câu hỏi về căn bệnh u xương của Yoo Ah In

Nguồn: Kbizoom