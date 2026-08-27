Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 49,4 triệu đồng vào 6 năm trước

Sau 6 năm chuyển nhầm gần 50 triệu đồng vào tài khoản của một người không quen biết, anh Nguyễn Viết Tú, trú tại phường Định Công, thành phố Hà Nội, đã nhận lại đầy đủ số tiền.

Ngày 25/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, cách đây 6 năm, vào ngày 11/9/2020, do sơ suất trong quá trình giao dịch, anh Nguyễn Viết Tú chuyển nhầm 49.400.000 đồng vào tài khoản của chị Bùi Thị T, công dân trên địa bàn xã Thượng Cốc.

Ngay sau khi phát hiện, anh Tú liên hệ với ngân hàng đề nghị thu hồi giao dịch nhưng không thực hiện được do chưa có thông tin về nơi ở và cách thức liên hệ với người nhận tiền.

Trong nhiều năm, anh Tú tìm cách xác minh thông tin để liên hệ với người nhận nhầm nhưng gặp nhiều khó khăn. Đến khi có thêm thông tin liên quan đến chị Bùi Thị T, anh đã liên hệ Công an xã Thượng Cốc đề nghị hỗ trợ.

Tiếp nhận vụ việc, Công an xã Thượng Cốc tiến hành xác minh, phối hợp tìm kiếm thông tin và hỗ trợ kết nối giữa anh Tú với người nhận nhầm. Sau quá trình xác minh, đến ngày 13/8/2026, anh Nguyễn Viết Tú đã liên lạc được với chị Bùi Thị T và nhận lại đầy đủ số tiền 49.400.000 đồng đã chuyển nhầm từ năm 2020.

Anh Nguyễn Viết Tú vui mừng và phấn khởi nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Sau khi nhận lại tài sản, anh Tú gửi thư cảm ơn Công an xã Thượng Cốc, ghi nhận sự hỗ trợ của Thiếu tá Quách Mạnh Trang, Phó Trưởng Công an xã phụ trách Tổ Cảnh sát khu vực và Thiếu úy Quách Quang Tùng, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực trong quá trình xác minh, kết nối, giúp giải quyết vụ việc.

Việc hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển nhầm là một trong những hoạt động cụ thể của Công an xã Thượng Cốc trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Qua đó, người dân có thêm địa chỉ để phản ánh, đề nghị hỗ trợ khi phát sinh những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp; đồng thời góp phần tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an và Nhân dân trong giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở.

Thời gian tới, Công an xã Thượng Cốc tiếp tục chủ động nắm tình hình, kịp thời tiếp nhận, xác minh và phối hợp giải quyết những vụ việc phát sinh trên địa bàn theo quy định, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.