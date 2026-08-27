Giữa loạt sản phẩm tăng giá, Apple giảm một món, lại còn giảm hẳn nửa giá để ai cũng mua được

Đúng ngày Mac mini và Mac Studio đồng loạt tăng giá, một phụ kiện quen thuộc của Apple lại rẻ đi bất ngờ.

Apple vừa âm thầm tung ra phiên bản mới của khăn lau màn hình Polishing Cloth trên cửa hàng trực tuyến, không kèm thông cáo báo chí nào. Tại Mỹ, giá giảm từ 19 USD xuống còn 9 USD, tương đương mức giảm 53%. Tại Việt Nam, sản phẩm hiện được bán 269.000 đồng, giảm so với mức khoảng 500.000 đồng của phiên bản trước đó. Apple Store Việt Nam nhận đặt hàng từ hôm nay, giao hàng từ 4/9.

Khăn lau Apple Polishing Cloth phiên bản mới

Điều trớ trêu là đợt giảm giá này diễn ra đúng ngày Apple công bố hàng loạt sản phẩm tăng giá. Mac mini dùng chip M6 khởi điểm 899 USD, tăng tới 50% so với mức 599 USD của bản M4 chỉ hai tháng trước. Mac Studio bản M5 Ultra cao cấp nhất cũng tăng thêm 200 USD so với mức giá vừa điều chỉnh hồi tháng 6. Giữa một loạt tin tăng giá, chiếc khăn lau trở thành sản phẩm hiếm hoi của Apple rẻ đi trong năm 2026, khiến nhiều trang công nghệ quốc tế gọi đây là "chút an ủi" cho người dùng.

Polishing Cloth ra đời từ năm 2019, ban đầu chỉ tặng kèm màn hình Pro Display XDR giá 5.000 USD, dùng để lau lớp kính phủ nano-texture dễ trầy xước. Đến tháng 10/2021, Apple mới bán riêng với giá 19 USD, cùng đợt ra mắt MacBook Pro thiết kế lại. Mức giá bị chế giễu khắp mạng xã hội, New York Times từng gọi đây là "cách định giá táo bạo ngay cả với chuẩn của Apple", nhưng sản phẩm vẫn cháy hàng, có thời điểm phải chờ giao vài tháng.

Khăn lau Polishing Cloth khi mới ra mắt riêng lẻ năm 2021

Apple chưa xác nhận phiên bản mới có khác gì về kích thước hay chất liệu ngoài việc giảm giá, mô tả sản phẩm vẫn giữ nguyên: chất liệu mềm, không gây trầy xước, dùng được cho mọi màn hình Apple kể cả loại phủ nano-texture. Một lý do có thể lý giải phần nào việc giảm giá là lớp kính nano-texture giờ không còn độc quyền trên chiếc màn hình 5.000 USD như trước, mà đã trở thành tùy chọn trả thêm trên iPad Pro, iMac, MacBook Pro và Studio Display, kéo theo nhu cầu dùng khăn lau chuyên dụng rộng hơn nhiều so với năm 2021.