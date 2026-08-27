Vietcombank có thông báo quan trọng đến tất cả khách hàng

Vietcombank cảnh báo thủ đoạn kẻ gian sử dụng AI để giả mạo hình ảnh ngân hàng, báo chí và phóng viên nhằm lôi kéo khách hàng đầu tư vào các nền tảng tiền số trái phép.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa phát đi thông báo khẩn cấp về một hình thức lừa đảo mới vô cùng tinh vi trên không gian mạng. Cụ thể, kẻ gian đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo để mô phỏng chân thực hình ảnh trụ sở, biển hiệu và đồng phục nhân viên của Vietcombank. Những hình ảnh giả mạo này sau đó được lồng ghép tinh vi vào các bài viết đội lốt "phóng sự điều tra" trên các trang mạng không chính thống.

Thậm chí, các đối tượng còn trắng trợn mạo danh các chương trình truyền hình uy tín và nhà báo để quảng bá cho các nền tảng đầu tư tiền số. Mục đích cuối cùng của kịch bản này là tạo dựng lòng tin tuyệt đối, khiến người xem lầm tưởng rằng các dự án đầu tư rủi ro này đang được chính ngân hàng bảo chứng và vận hành.

Hình ảnh bài viết giả mạo có nội dung dẫn dụ người đọc đăng ký và nạp tiền (Ảnh: Vietcombank)

Để dụ dỗ con mồi vào bẫy, các đối tượng liên tục tung ra những lời hứa hẹn về mức lợi nhuận trên trời. Chúng quảng cáo rằng chỉ cần số vốn vài triệu đồng ban đầu, nhà đầu tư có thể bỏ túi hàng chục triệu đồng mỗi tháng và được cam kết rút tiền về tài khoản ngân hàng một cách dễ dàng trong vòng 24 giờ. Đi kèm với những lời đường mật về một nền tảng "hoạt động hợp pháp" có hàng chục nghìn người Việt tham gia là các đường link gắn mác "Đăng ký ngay". Khi người dùng sơ ý nhấp vào, hệ thống sẽ tự động chuyển hướng đến các trang web độc hại, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, nạp tiền hoặc liên kết trực tiếp với tài khoản ngân hàng.

Đây chính là nút thắt dẫn đến nguy cơ người dùng bị đánh cắp thông tin bảo mật và chiếm đoạt toàn bộ tài sản. Đứng trước tình trạng này, Vietcombank khẳng định đanh thép rằng ngân hàng tuyệt đối không phân phối, không liên kết hay có bất kỳ mối quan hệ hợp tác nào với các nền tảng giao dịch tiền số trái phép.

Đối tượng sử dụng hình ảnh giả mạo VTV, Vietcombank và phóng viên VTV để tạo lòng tin (Ảnh: Vietcombank)

Vietcombank khẳng định KHÔNG hợp tác, KHÔNG liên kết, KHÔNG giới thiệu và không phân phối bất kỳ sản phẩm nào của mọi nền tảng giao dịch tiền số trái phép và các nền tảng đầu tư tương tự. Mọi nội dung gắn tên, hình ảnh, nhận diện thương hiệu Vietcombank với các nền tảng này đều là giả mạo. Quý khách tuyệt đối không nạp tiền, không chuyển khoản và không liên kết tài khoản ngân hàng với các nền tảng đó.

Trước sự hoành hành của các chiêu trò lừa đảo công nghệ cao, việc nâng cao cảnh giác là lớp phòng vệ quan trọng nhất. Người dùng được khuyến cáo tuyệt đối không thực hiện nạp tiền hay liên kết tài khoản ngân hàng với các ứng dụng đầu tư không rõ nguồn gốc. Khách hàng cũng cần tránh xa các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, email hay mạng xã hội và không tải các ứng dụng trôi nổi được quảng cáo là "Robot AI tự động giao dịch Bitcoin". Nguyên tắc sống còn là không bao giờ cung cấp mã OTP, mã PIN, mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập VCB Digibank cho bất kỳ ai, kể cả những cá nhân tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng của ngân hàng.

Trong trường hợp lỡ cung cấp thông tin hoặc phát hiện tài khoản có dấu hiệu bất thường, người dùng cần ngay lập tức chủ động khóa dịch vụ để chặn đứng rủi ro. Đối với ứng dụng VCB Digibank, khách hàng có thể nhanh chóng soạn tin nhắn theo cú pháp VCB KHOA DIGIBANK gửi 6167 từ số điện thoại đăng ký, hoặc thao tác khóa thẻ trực tiếp ngay trên ứng dụng. Cùng với đó, việc liên hệ ngay đến tổng đài 1900 54 54 13 của Vietcombank và trình báo cơ quan công an gần nhất sẽ giúp ngăn chặn kịp thời các rủi ro thiệt hại và khoanh vùng đối tượng lừa đảo.