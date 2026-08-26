Apple hé lộ hai nâng cấp lớn có thể xuất hiện trên iPhone 18 Pro Max

Apple được cho là sẽ mang đến hai nâng cấp đáng chú ý cho iPhone 18 Pro Max.

Việc Apple công bố chip M6 mới cho Mac có thể đã vô tình hé lộ những nâng cấp đáng kể sẽ xuất hiện trên iPhone 18 Pro, đặc biệt ở hiệu năng xử lý và khả năng tiết kiệm năng lượng.

Ngày 25/8, Apple đã công bố thế hệ chip M6 mới, trước khi dòng iPhone 18 dự kiến ra mắt vào tháng 9. Dù M6 được thiết kế cho các thiết bị Mac, con chip này thuộc cùng thế hệ kiến trúc với A20 Pro, bộ xử lý được kỳ vọng trang bị trên iPhone 18 Pro.

Theo 9to5Mac, những cải tiến mà Apple công bố trên M6 có thể phần nào phản ánh hướng nâng cấp của A20 Pro.

Bước tiến đáng chú ý với tiến trình 2 nm

Một trong những thay đổi quan trọng nhất trên M6 là Apple chuyển sang tiến trình sản xuất 2 nm. Theo Apple, công nghệ này cho phép tăng mật độ bóng bán dẫn trong một khuôn chip nhỏ hơn, qua đó tạo ra bước tiến lớn về hiệu năng và hiệu quả sử dụng năng lượng.

iPhone 18 Pro được kỳ vọng sở hữu chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm, mang lại hiệu năng cao hơn và khả năng tiết kiệm năng lượng tốt hơn. (Ảnh: 9to5Mac)

Đây cũng được xem là một trong những thay đổi đáng chú ý nhất mà A20 Pro có thể mang tới cho iPhone 18 Pro.

Trước đó, giới công nghệ đã kỳ vọng việc Apple chuyển sang tiến trình 2 nm sẽ tạo ra mức cải thiện lớn hơn thông thường. Những thông tin mới được công bố cùng M6 càng củng cố cho nhận định này.

Tất nhiên, A20 Pro sẽ không nhất thiết có cấu hình giống M6. Chip dành cho iPhone có thể sở hữu số lượng nhân CPU và GPU khác biệt, trong khi việc A20 Pro có sử dụng Neural Engine 16 nhân kép như M6 hay không vẫn chưa được xác nhận.

Dù vậy, lợi thế cốt lõi của tiến trình 2 nm vẫn được kỳ vọng xuất hiện trên cả hai dòng chip.

Hiệu năng có thể tăng, trong khi tiêu thụ pin giảm

M6 sở hữu CPU 12 nhân, nhiều hơn hai nhân so với M5, gồm 2 nhân hiệu năng cao, 4 nhân hiệu năng và 6 nhân tiết kiệm điện. Apple cho biết M6 đạt hiệu năng đơn nhân nhanh nhất thế giới và hiệu năng đa nhân nhanh hơn tới 1,2 lần so với M5.

M6 cũng được trang bị Neural Engine 16 nhân kép, cho khả năng xử lý AI tối đa cao gấp đôi thế hệ trước, đặc biệt phục vụ các tác vụ AI chạy trực tiếp trên thiết bị.

Chip M6 mới được Apple công bố có thể phần nào hé lộ hướng nâng cấp mà hãng đang chuẩn bị cho thế hệ chip A20 Pro trên iPhone 18 Pro. (Ảnh: 9to5Mac)

Tuy nhiên, không nên lấy những con số của M6 để suy ra trực tiếp hiệu năng của A20 Pro. Chip dành cho Mac và chip dành cho iPhone có những yêu cầu thiết kế khác nhau, đồng thời M6 về tổng thể vẫn sẽ mạnh hơn A20 Pro.

Điểm đáng chú ý nằm ở công nghệ nền tảng. Vì M6 và A20 Pro cùng thuộc một thế hệ chip mới, những lợi ích từ tiến trình 2 nm nhiều khả năng cũng sẽ được Apple khai thác trên iPhone 18 Pro.

Điều này có thể giúp A20 Pro vừa tăng hiệu năng xử lý, vừa giảm mức tiêu thụ điện trong những tác vụ tương đương.

iPhone 18 Pro có thể hưởng lợi rõ rệt từ A20 Pro

Hiện chưa thể xác định chính xác A20 Pro sẽ nhanh hơn bao nhiêu phần trăm so với A19 Pro. Apple cũng chưa công bố thông số chính thức của chip này.

Tuy nhiên, từ những gì M6 cho thấy, hiệu năng và hiệu quả năng lượng nhiều khả năng sẽ là hai điểm nâng cấp quan trọng của iPhone 18 Pro.

Nếu A20 Pro thực sự tận dụng được những lợi thế của tiến trình 2 nm, iPhone 18 Pro có thể không chỉ nhanh hơn mà còn vận hành hiệu quả hơn, qua đó mang lại lợi ích trực tiếp cho thời lượng pin và khả năng xử lý các tác vụ nặng.

iPhone 18 Pro dự kiến được Apple giới thiệu trong vài tuần tới. Khi đó, những thông số chính thức của A20 Pro sẽ cho thấy mức độ cải thiện thực tế mà thế hệ chip mới mang lại.

Dù vậy, những thông tin trên hiện vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn và suy đoán. Apple chưa xác nhận thông số của A20 Pro cũng như các nâng cấp trên iPhone 18 Pro. Những chi tiết chính thức sẽ chỉ được làm rõ khi Apple công bố sản phẩm.

Theo 9to5Mac