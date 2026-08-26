Garmin ra mắt bộ đôi smartwatch, giá từ 26,29 triệu đồng

Garmin vừa bổ sung hai mẫu smartwatch vào danh mục sản phẩm tại Việt Nam.

Garmin vừa giới thiệu bộ đôi đồng hồ GPS đa môn thể thao fēnix 9 và fēnix 9 Pro tại Việt Nam.

Điểm mới đáng chú ý trên fēnix 9 là Garmin Epic. Tính năng này có thể gom dữ liệu từ nhiều hoạt động trong nhiều ngày, tuần hoặc tháng thành một hành trình hoàn chỉnh trên đồng hồ và ứng dụng Garmin Connect.

fēnix 9 có ba kích thước 43, 47 và 51 mm. Đồng hồ sử dụng màn hình AMOLED, mặt kính sapphire chống xước và có khả năng kháng nước ở độ sâu tối đa 40 m. Bộ nhớ 64 GB cho phép người dùng lưu bản đồ và tối đa khoảng 7.000 bài hát.

(Ảnh: Garmin)

Về tập luyện, Garmin bổ sung vùng sức bền và biểu đồ sức bền, giúp người dùng theo dõi sự thay đổi thể lực theo thời gian. Các dữ liệu này có thể hỗ trợ việc phân bổ sức trong những buổi tập hoặc cuộc thi kéo dài.

Dòng sản phẩm mới cũng bổ sung thêm dữ liệu cho môn chèo thuyền trong nhà, như VO2 Max và công suất. Với những người tập rucking, tức đi bộ hoặc chạy với balo có tải, người dùng có thể thay đổi trọng lượng balo ngay trong lúc tập và đặt mục tiêu calo theo mức tải, tối đa 100 kg.

Khả năng bản đồ cũng được Garmin cải thiện. RAM của thiết bị tăng 50% so với fēnix 8, trong khi tốc độ thao tác trên bản đồ được hãng công bố nhanh hơn khoảng 30%. Một chế độ xem mới giúp người dùng dễ quan sát cả khu vực gần và xa khi di chuyển.

fēnix 9 Pro là phiên bản cao cấp hơn. Điểm khác biệt nằm ở thiết kế khi Garmin lần đầu sử dụng titanium cho toàn bộ thân vỏ của một mẫu fēnix.

Phiên bản Pro có màn hình AMOLED với độ sáng tối đa 3.000 nit, giúp dễ quan sát ngoài trời. Mẫu 51 mm sử dụng màn hình 1,5 inch, tăng khoảng 15% diện tích hiển thị so với fēnix 8.

(Ảnh: Garmin)

fēnix 9 Pro còn có phiên bản sạc bằng năng lượng mặt trời. Theo Garmin, thời lượng pin có thể đạt tối đa 57 ngày ở chế độ đồng hồ thông minh, trong khi phiên bản AMOLED đạt tối đa 31 ngày. Đồng hồ cũng được tích hợp đèn pin LED với thêm chế độ ánh sáng xanh.

Tại Việt Nam, Garmin fēnix 9 có giá từ 26,29 triệu đồng, còn fēnix 9 Pro từ 28,99 triệu đồng. Sản phẩm mở bán chính thức từ ngày 17/9.