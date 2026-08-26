Tất cả người dân có tài khoản thanh toán chú ý quy định mới nhất đã áp dụng

Đây là nội dung từ Nghị định 327/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Chính phủ vừa chính thức ban hành Nghị định số 327/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 quy định về các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng công nghệ thông tin, hạ tầng mạng viễn thông cùng phương tiện điện tử để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội trên không gian mạng. Nghị định có hiệu lực thi hành ngay từ ngày ký ban hành.

Điểm nhấn quan trọng tại Nghị định này là các chế tài siết chặt dòng tiền phi pháp, trong đó quy định rõ những tình huống bắt buộc phải áp dụng biện pháp tạm dừng giao dịch tài khoản thanh toán, ví điện tử.

Chi tiết 8 trường hợp tài khoản thanh toán bị áp dụng biện pháp tạm dừng giao dịch

Căn cứ theo quy định tại Khoản 7 Điều 7 Nghị định số 327/2026/NĐ-CP, cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan sẽ áp dụng biện pháp tạm dừng giao dịch tài khoản thanh toán trong 8 trường hợp cụ thể sau:

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Tài khoản là công cụ luân chuyển dòng tiền phạm pháp: Tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc các dịch vụ hỗ trợ thanh toán bị xác định là phương tiện trung gian để nhận, chi trả, phân tán các nguồn tiền có nguồn gốc từ hoạt động vi phạm pháp luật.

Sử dụng giấy tờ giả mạo hoặc thuê mượn tài khoản: Chủ tài khoản sử dụng thông tin định danh giả, giấy tờ bất hợp pháp hoặc thực hiện hành vi thuê, mượn, cho mượn tài khoản của người khác nhằm tiến hành các giao dịch đáng ngờ trên mạng.

Giao dịch trái phép tài sản số và ngoại tệ: Phát hiện dấu hiệu sử dụng tài khoản để mua bán, trao đổi, quy đổi ngoại tệ hoặc tài sản số trái với các quy định pháp lý hiện hành.

Can thiệp kỹ thuật để lừa đảo chuyển tiền: Phát hiện hành vi sử dụng công nghệ can thiệp vào tiến trình giao dịch, sửa đổi trái phép tài khoản thụ hưởng để chiếm đoạt tài sản của tổ chức, cá nhân.

Huy động vốn lừa đảo trên không gian mạng: Sử dụng các kênh thanh toán, tài khoản số để kêu gọi, huy động vốn theo mô hình lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vi phạm quy trình mở và duy trì tài khoản: Hoạt động mở tài khoản số không tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định hoặc duy trì trạng thái hoạt động bằng các dữ liệu định danh sai sự thật.

Nhà cung cấp dịch vụ chậm trễ xử lý sai phạm: Đơn vị cung ứng dịch vụ không chủ động tạm dừng giao dịch, phong tỏa tài khoản khi phát hiện sai sót, nhầm lẫn, lộ lọt dữ liệu bảo mật hoặc không thực hiện khi có yêu cầu bằng văn bản của lực lượng chuyên trách an ninh mạng.

Yêu cầu từ cơ quan an ninh mạng: Các tình huống cấp bách khác được áp dụng căn cứ theo quyết định chính thức từ lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng.

Chế tài xử phạt nghiêm khắc và trách nhiệm bồi thường

Bên cạnh việc bị "đóng băng" giao dịch tài khoản thanh toán ngay lập tức, các tổ chức, cá nhân cũng như nhà cung ứng dịch vụ vi phạm còn phải đối mặt với các mức xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm.

Đồng thời, đối tượng vi phạm có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ thiệt hại và thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi sai phạm trên không gian mạng gây ra.