Người dân có Bảo hiểm y tế nên biết rõ thông tin sau

Người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) có thể thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh (KCB) BHYT ban đầu trong 15 ngày đầu mỗi quý, lựa chọn cơ sở KCB phù hợp với nơi cư trú, làm việc, học tập và khả năng đáp ứng của cơ sở.

Theo BHXH tỉnh Cà Mau, người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) có thể thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT ban đầu trong 15 ngày đầu mỗi quý để phù hợp với nơi cư trú, làm việc hoặc học tập. Tuy nhiên, cần lưu ý cơ sở KCB được lựa chọn phải phù hợp với quy định và khả năng đáp ứng của cơ sở.

Thời điểm và nguyên tắc lựa chọn nơi KCB BHYT ban đầu

- Thời gian thực hiện: Người tham gia BHYT được thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu trong 15 ngày đầu mỗi quý, tức từ ngày 01 đến ngày 15 của các tháng 1, 4, 7 và 10 hằng năm.

- Về lựa chọn nơi đăng ký KCB ban đầu: Người tham gia BHYT được lựa chọn một trong các cơ sở KCB BHYT thuộc cấp KCB ban đầu, gần nơi cư trú, làm việc, học tập và phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ sở KCB.

- Đối với cơ sở KCB cấp cơ bản và cấp chuyên sâu: Việc đăng ký KCB BHYT ban đầu được thực hiện theo thứ tự ưu tiên đối với các đối tượng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 7 Thông tư số 01/2025/TT-BYT.

- Về khả năng tiếp nhận: Cơ sở KCB phải còn khả năng tiếp nhận theo số lượng thẻ BHYT được phân bổ. Số lượng thẻ được phân bổ căn cứ nhu cầu, khả năng đáp ứng của cơ sở và điều kiện thực tế tại địa phương.

Infographic: Cổng TTĐT BHXH Việt Nam

Hồ sơ và phương thức thực hiện

- Người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp: kê khai Tờ khai đăng ký, điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Cách thức nộp hồ sơ:

+ Nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH theo quy định.

+ Gửi hồ sơ đến cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính.

+ Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam: dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn

Các bước thay đổi nơi KCB BHYT ban đầu trực tuyến

Đối với trường hợp thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam, người tham gia có thể thao tác theo hướng dẫn trên hệ thống:

Bước 1: Truy cập Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam tại địa chỉ dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn và đăng nhập theo phương thức được hệ thống hỗ trợ.

Bước 2: Chọn thủ tục “Cấp lại, đổi thẻ BHYT do thay đổi thời điểm đủ 05 năm liên tục, nơi KCB ban đầu” - Mã 612b.

Bước 3: Nhập nơi KCB ban đầu mới theo danh sách cơ sở KCB hiển thị trên hệ thống.

Bước 4: Kiểm tra thông tin, gửi hồ sơ và theo dõi kết quả trên hệ thống.

BHXH Việt Nam lưu ý, người tham gia cần thực hiện thủ tục đúng thời gian quy định; lựa chọn cơ sở KCB phù hợp với nơi cư trú, làm việc hoặc học tập và khả năng tiếp nhận của cơ sở. Khi cần hỗ trợ, người tham gia liên hệ cơ quan BHXH hoặc Tổng đài Chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam số 1900 9068.