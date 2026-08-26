Công an đề nghị 614 chủ phương tiện dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an đề nghị các chủ phương tiện có trong danh sách chủ động tra cứu, liên hệ cơ quan chức năng để nộp phạt nguội theo quy định.

Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 25/8/2026 đã thông báo danh sách phạt nguội mới nhất.

Theo đó, từ ngày 16/7/2026 đến ngày 31/7/2026, phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 614 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 10, Quốc lộ 45 nối Quốc lộ 1, Quốc lộ 47, Quốc lộ 47B, Quốc lộ 45, Quốc lộ 15, Đường Hồ Chí Minh.

Xem cụ thể danh sách phạt nguội chi tiết TẠI ĐÂY:

Cách tra cứu phạt nguội mới nhất

Để tra cứu phương tiện vi phạm, Công dân tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Hoặc chủ phương tiện có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://csgt.bocongan.gov.vn/tra-cuu-phat-nguoi

Mức phạt lỗi vi phạm quy định về tốc độ theo Nghị định 168