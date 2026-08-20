Thanh niên chạy xe máy, "làm xiếc" trước mặt cảnh sát giao thông: Cái kết!

Không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy điện lạng lách, đánh võng và không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của CSGT, nam thanh niên còn được xác định dương tính với ma túy.

Khoảng 9 giờ ngày 18/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 31 và các tuyến đường liên thôn, liên xã thuộc địa bàn xã Lục Nam, Tổ CSGT Lục Nam phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy điện không đội mũ bảo hiểm. Mặc dù lực lượng CSGT đã bật đèn, còi tín hiệu và liên tục yêu cầu dừng phương tiện, nam thanh niên vẫn không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe lạng lách, đánh võng.

Người này di chuyển qua nhiều tuyến đường trong khu dân cư, ra Quốc lộ 31 rồi tiếp tục chạy vào đường liên thôn. Sau đó, nam thanh niên điều khiển phương tiện vào một nhà dân trên tuyến đường từ Quốc lộ 31 đi Trường Trung học phổ thông Phương Sơn.

Thanh niên lạng lách, đánh võng trước mặt Cảnh sát giao thông.

Tổ công tác đã kịp thời tiếp cận, xác định người điều khiển là V.D.T., sinh năm 2007, trú tại xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh. Tiến hành kiểm tra chất ma túy trong cơ thể, lực lượng chức năng xác định V.D.T. dương tính với ma túy.

Tổ CSGT Lục Nam sau đó đã lập biên bản đối với V.D.T. với nhiều hành vi vi phạm, gồm: điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy; lạng lách, đánh võng nhưng không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; không đội mũ bảo hiểm; xe không có gương chiếu hậu...Tổng mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm trên là 24 triệu đồng.

(Nguồn Cảnh sát Giao thông tỉnh Bắc Ninh)