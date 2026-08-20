Kẻ xăm trổ hành hung nam thanh niên trên phố Hà Nội không có mặt ở địa phương

Công an phường Kiến Hưng xác định N.K.T. (SN 1981) là người hành hung nam thanh niên tại nút giao Văn Khê - Hà Trì, hiện người này không có mặt tại địa phương.

Liên quan vụ người đàn ông xăm trổ đánh tài xế xe máy ở phường Kiến Hưng, chiều 20/8, Công an TP Hà Nội có những thông tin ban đầu.

Theo đó, qua rà soát, lực lượng chức năng xác định N.K.T. (SN 1981, trú tại tổ dân phố Văn Phú 1, phường Kiến Hưng) là người có hành vi hành hung nam thanh niên trên phố tại Hà Nội. Tuy nhiên, tại thời điểm cơ quan công an tiến hành xác minh, N.K.T. không có mặt tại địa phương. Gia đình chưa xác định được người này đang ở đâu.

Trước đó, tối 19/8, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe máy Honda Vision màu đỏ có hành vi dùng tay đánh một thanh niên tại khu vực nút giao Văn Khê - Hà Trì, phường Kiến Hưng, Hà Nội.

Theo nội dung video, người đi xe Honda Vision màu đỏ, biển kiểm soát 29BE-071.xx, xảy ra va chạm với người đi xe máy màu xám, biển kiểm soát 29AE-255.74. Sau đó, người đàn ông này có hành động dùng tay đánh người điều khiển xe máy màu xám.

N.K.T. có hành vi hành hung anh Đ.N.T. sau va chạm giữa hai xe máy tại nút giao Văn Khê - Hà Trì. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Sau khi nắm được thông tin, Công an phường Kiến Hưng vào cuộc xác minh, làm rõ những người liên quan. Người bị đánh được xác định là anh Đ.N.T. (SN 2004, trú tại phường Long Biên, Hà Nội).

Sau vụ việc, anh T. được đưa đi kiểm tra thương tích và làm việc với cơ quan công an để cung cấp thông tin, phục vụ quá trình xác minh.

Công an phường Kiến Hưng đang tiếp tục thu thập tài liệu, làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc, đồng thời xác minh, triệu tập những người có liên quan. Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan chức năng sẽ xử lý vụ việc theo quy định.