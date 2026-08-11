Một nhóm người được cho là đã hành hung một cô gái và nam thanh niên giữa đường ở Hà Nội, khiến người chứng kiến bức xúc.

Ngày 11/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người hành hung một người phụ nữ giữa đường. Trong cùng đoạn clip, hai người đàn ông liên tục đánh một nam thanh niên khác. Các nạn nhân không có khả năng chống đỡ, chỉ biết ôm đầu né tránh.

Khi nhóm người đang hành hung các nạn nhân, một người đàn ông trung niên tiến đến can ngăn. Tuy nhiên, một số người trong nhóm vẫn tỏ thái độ hung hãn, có biểu hiện tiếp tục lao vào các nạn nhân.

Ảnh cắt từ clip. Nguồn: MXH

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào sáng 11/8 tại khu vực giao giữa phố Bà Triệu và đường Quang Trung, phường Hà Đông, Hà Nội.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng, bất kể lý do là gì thì việc hành hung người khác cũng là sai, đặc biệt khi một nhóm người hành hung một phụ nữ.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công an phường Hà Đông xác nhận vụ việc và cho biết các nạn nhân chưa trình báo với cơ quan công an. Lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ những người liên quan để xử lý theo quy định.