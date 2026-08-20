Đầu tư tiền ảo thua lỗ 68 tỷ, Phạm Anh Tiến SN 1992 mua vàng giả trên mạng rồi dán mác Kho bạc Nhà nước để lừa đảo

Vì thua lỗ do đầu tư tiền ảo, đối tượng Phạm Anh Tiến đã mua 13 lượng vàng giả trên mạng với giá 3,7 triệu rồi dán mác Kho bạc Nhà nước để lừa đảo

Đối tượng Phạm Anh Tiến bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Anh Tiến (SN 1992, trú phường Lâm Viên - Đà Lạt) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, trưa 29/7/2026, tại một tiệm cầm đồ trên địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), một phụ nữ tên N.T.M. mang 3 lượng vàng miếng loại 99,99% đến cầm cố. Trên vàng dán tem “Kho bạc Nhà nước Việt Nam”, kèm các mã số lưu trữ. Nghi vàng giả, chủ tiệm trình báo cơ quan Công an.

Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành xác minh, xác định nguồn vàng giả, cơ quan điều tra tập trung truy xét, làm rõ nhân thân đối tượng Phạm Anh Tiến (SN 1992), trú tại phường Lâm Viên - Đà Lạt) là người đứng sau vụ việc nên tiến hành triệu tập làm việc.

Theo tài liệu điều tra, năm 2023, Tiến rủ gia đình bà M. và gia đình mình đầu tư tiền ảo, dẫn đến thua lỗ khoảng 68 tỷ đồng. Biết bà M. đang nợ nần, bị kiện cáo và hoang mang vì khoản tiền đã mất, Tiến lợi dụng bà M. để thử "khởi nghiệp" với nghề mua bán vàng giả. Tiến lập hàng loạt tài khoản Zalo giả, đóng giả cán bộ Kho bạc Nhà nước, nhắn tin với bà M., đưa ra thông tin có thể giúp lấy lại số tiền ảo đã mất và lấy được vàng thanh lý từ kho bạc.

Giữa tháng 7/2026, Tiến lên Facebook đặt mua 13 miếng vàng giả với giá 3,755 triệu đồng. Loại vàng này tinh vi đến mức mắt thường khó nhận biết thật, giả; chỉ khi kiểm tra bằng máy soi phổ quang mới phát hiện. Tiến giao số vàng cho bà M., nói đây là “vàng của Kho bạc lấy ra”, yêu cầu mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ. Đối tượng còn hướng dẫn nạn nhân đến tiệm cầm đồ quen biết sau 19 giờ, thời điểm các tiệm vàng dọn hàng để đóng cửa, dễ bỏ qua việc kiểm tra chất lượng vàng. Tin vào câu chuyện được dựng sẵn, từ ngày 18 đến 26/7, bà M. mang 9 lượng vàng giả thế chấp tại 2 tiệm cầm đồ ở Đà Lạt, nhưng sớm bị "lật tẩy".

Một chủ cơ sở kinh doanh cầm đồ tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, nạn nhân trong vụ lừa đảo, cho biết, việc kiểm tra gặp khó khi khách hàng nói vàng đang trong “seal” (bao bì niêm phong), nếu mở sẽ mất giá trị.

“Sai lầm là quá tin người và không nghi ngờ. Tiệm cầm đồ lại khó có máy móc đo lường chuyên nghiệp như các cửa hàng vàng lớn để phát hiện vàng giả ”, chủ cơ sở chia sẻ.

Số vàng giả tang vật vụ án

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo các cơ sở cầm đồ cần nâng cao cảnh giác, nhất là với tài sản phải giám định giá trị; không nên nhận cầm cố khi không thể sử dụng máy móc, thiết bị để kiểm tra chất lượng kim loại quý. Đối với người dân, khi đã thua lỗ, cần tỉnh táo trước những lời mời chào “lấy lại tiền”, xác minh kỹ thông tin và kịp thời trình báo Công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Bởi sau khi mất tiền, chính tâm lý nóng lòng mong muốn lấy lại tài sản đã mất có thể trở thành điểm yếu để kẻ gian tiếp tục giăng bẫy, khiến nạn nhân tiếp tục mắc bẫy. Chính những lời chào mời “hỗ trợ lấy lại tiền” trên mạng xã hội có thể là mở đầu cho một vụ lừa đảo khác.