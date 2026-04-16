138 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, qua Hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn, lực lượng cảnh sát giao thông đã ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm về TTATGT đường bộ.
Theo đó, từ ngày 05/3/2026 đến ngày 21/3/2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá ghi nhận 138 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.
Danh sách phương tiện vi phạm:
STT
Thời gian vi phạm
Phương tiện
Biển số
Vị trí vi phạm
Hành vi vi phạm
1
05/03/2026
1615:55
Ô tô
36B-529.07
Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
2
07/03/2026
07:39:04
Ô tô
50H-090.25
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
3
07/03/2026
08:11:16
Ô tô
36B-038.65
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
4
07/03/2026
08:16:07
Ô tô
36A-165.32
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
5
07/03/2026
08:16:28
Ô tô
36K-010.46
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
6
07/03/2026
08:46:10
Ô tô
36A-297.89
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
7
07/03/2026
10:54:44
Ô tô
36K-314.19
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
8
07/03/2026
12:42:31
Ô tô
93A-275.36
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
9
07/03/2026
15:57:45
Ô tô
36A-661.75
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
10
07/03/2026
16:42:42
Ô tô
36K-335.04
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
11
07/03/2026
17:04:34
Ô tô
51A-816.18
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
12
08/03/2026
07:53:19
Ô tô
36C-035.99
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
13
08/03/2026
08:13:03
Ô tô
36A-589.11
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
14
08/03/2026
14:25:36
Ô tô
14A-898.23
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
15
08/03/2026
14:31:12
Ô tô
36H-081.72
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
16
08/03/2026
14:46:46
Ô tô
36A-131.55
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
17
08/03/2026
15:13:57
Ô tô
36A-753.60
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
18
08/03/2026
15:20:19
Ô tô
36A-683.16
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
19
08/03/2026
15:25:41
Ô tô
36A-933.22
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
20
08/03/2026
15:34:34
Ô tô
30G-533.32
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
21
08/03/2026
15:40:53
Ô tô
36A-958.17
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
22
08/03/2026
15:54:06
Ô tô
36A-651.78
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
23
08/03/2026
15:55:24
Ô tô
36K-428.79
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
24
08/03/2026
16:13:07
Ô tô
36K-084.18
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
25
08/03/2026
16:16:37
Ô tô
36A-198.93
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
26
08/03/2026
16:23:51
Ô tô
36A-207.01
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
27
08/03/2026
16:46:03
Ô tô
36H-031.88
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
28
08/03/2026
17:08:24
Ô tô
14A-801.55
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
29
08/03/2026
17:51:46
Ô tô
36A-288.80
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
30
08/03/2026
17:58:38
Ô tô
29D-501.06
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
31
09/03/2026
09:43:31
Ô tô
18A-171.36
Vòng xuyến chim Hạc - ĐL Lê Lợi, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
32
09/03/2026
09:44:02
Ô tô
36B-576.87
Ngã 3 Cảng Lễ Môn - Thanh Chương, Quảng Phú, Thanh Hóa, Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
33
09/03/2026
10:04:41
Ô tô
36K-730.43
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
34
09/03/2026
10:19:40
Ô tô
36B-205.54
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
35
09/03/2026
11:32:27
Ô tô
36A-591.47
Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
36
09/03/2026
12:13:03
Ô tô
36A-325.89
Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
37
09/03/2026
13:07:00
Ô tô
36A-931.84
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
38
09/03/2026
13:20:34
Ô tô
36A-748.23
Tống Duy Tân - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
39
09/03/2026
13:34:42
Ô tô
36A-261.06
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
40
09/03/2026
13:49:34
Ô tô
36A-648.43
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
41
09/03/2026
13:52:05
Ô tô
36A-238.32
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
42
09/03/2026
13:59:22
Ô tô
36A-113.60
Tống Duy Tân - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
43
09/03/2026
14:38:07
Ô tô
36A-126.73
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường an toàn
44
09/03/2026
14:41:11
Ô tô
30F-793.40
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
45
10/03/2026
06:48:11
Ô tô
36A-498.27
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường an toàn
46
10/03/2026
08:52:00
Ô tô
36A-290.44
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường an toàn
47
10/03/2026
09:41:29
Ô tô
36H-097.87
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
48
10/03/2026
12:55:56
Ô tô
36B-060.52
Vòng xuyến chim Hạc - ĐL Lê Lợi, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
49
10/03/2026
15:43:52
Ô tô
36N-3460
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường an toàn
50
11/03/2026
06:55:49
Ô tô
36C-244.24
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
51
11/03/2026
09:24:49
Ô tô
36A-080.66
Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
52
11/03/2026
09:43:25
Ô tô
36B-026.13
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
53
11/03/2026
11:31:02
Ô tô
36A-188.69
Nguyễn Trãi - Trần Phú, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
54
11/03/2026
12:01:52
Ô tô
36C-001.22
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
55
11/03/2026
14:31:59
Ô tô
36K-479.24
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
56
11/03/2026
15:41:24
Ô tô
36K-001.50
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
57
12/03/2026
00:58:40
Ô tô
36A-638.19
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
58
12/03/2026
06:25:19
Ô tô
36A-401.33
Vòng xuyến chim Hạc - ĐL Lê Lợi, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
59
12/03/2026
08:27:51
Ô tô
36A-723.65
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
60
12/03/2026
09:01:31
Ô tô
36K-091.59
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
61
12/03/2026
09:12:30
Ô tô
36A-073.40
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
62
12/03/2026
09:48:27
Ô tô
36A-126.73
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
63
12/03/2026
09:48:57
Ô tô
30L-444.49
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
64
12/03/2026
10:15:44
Ô tô
36B-066.94
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
65
12/03/2026
11:26:55
Ô tô
36A-838.37
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
66
12/03/2026
11:33:13
Ô tô
36A-214.30
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
67
12/03/2026
11:49:22
Ô tô
36A-112.26
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
68
12/03/2026
12:19:06
Ô tô
36A-350.26
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
69
12/03/2026
14:01:35
Ô tô
36B-524.81
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
70
12/03/2026
16:11:21
Ô tô
30B-665.69
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
71
12/03/2026
16:23:35
Ô tô
36A-165.08
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
72
12/03/2026
16:42:56
Ô tô
30E-900.08
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
73
12/03/2026
18:48:46
Ô tô
36K-095.77
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
74
12/03/2026
18:51:04
Ô tô
36A-298.35
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
75
12/03/2026
19:04:52
Ô tô
30F-039.88
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
76
12/03/2026
20:57:22
Ô tô
36D-027.74
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
77
12/03/2026
21:14:35
Ô tô
36K-055.57
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
78
12/03/2026
22:13:50
Ô tô
36K-973.82
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
79
12/03/2026
22:22:18
Ô tô
30E-967.31
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
80
12/03/2026
22:37:05
Ô tô
36A-828.42
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
81
08/03/2026
16:5:13
Ô tô
36A-653.94
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
82
13/03/2026
00:53:17
Ô tô
36K-665.55
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
83
13/03/2026
02:52:51
Ô tô
37C-361.69
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
84
13/03/2026
06:02:00
Ô tô
36A-514.75
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
85
13/03/2026
06:12:58
Ô tô
36K-042.31
Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
86
13/03/2026
06:59:04
Ô tô
29E-535.73
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
87
13/03/2026
07:04:42
Ô tô
36A-165.08
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
88
13/03/2026
07:08:40
Ô tô
60A-869.29
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
89
14/03/2026
06:07:58
Ô tô
51D-195.33
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
90
14/03/2026
06:41:43
Ô tô
36A-882.53
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
91
14/03/2026
06:57:34
Ô tô
36B-019.50
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
92
14/03/2026
07:24:44
Ô tô
30L-666.84
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
93
14/03/2026
07:45:44
Ô tô
29H-815.76
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
94
14/03/2026
09:37:01
Ô tô
36C-305.21
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
95
14/03/2026
12:29:45
Ô tô
36A-416.09
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
96
19/03/2026
10:21:12
Ô tô
36A-378.61
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
97
21/03/2026
10:13:43
Ô tô
36A-480.34
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
98
21/03/2026
10:46:41
Ô tô
36K-210.00
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
99
21/03/2026
14:17:26
Ô tô
36A-293.55
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
100
21/03/2026
16:06:30
Ô tô
36A-015.99
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
101
21/03/2026
16:11:04
Ô tô
36C-353.13
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
102
21/03/2026
16:50:56
Ô tô
36A-211.69
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
103
21/03/2026
17:08:27
Ô tô
36K-175.73
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
104
21/03/2026
17:22:25
Ô tô
36K-181.79
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
105
21/03/2026
17:23:20
Ô tô
36C-281.26
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển xe đang chạy
106
21/03/2026
17:44:13
Ô tô
36K-266.45
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
107
21/03/2026
18:23:35
Ô tô
36C-494.81
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
108
10/03/2026
13:35:48
Mô tô
(Xe máy)
29AA-842.82
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
109
10/03/2026
12:26:37
Mô tô
(Xe máy)
36B1-618.38
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
110
10/03/2026
12:44:36
Mô tô
(Xe máy)
36B7-630.62
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
111
10/03/2026
12:52:59
Mô tô
(Xe máy)
36B8-756.40
Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
112
10/03/2026
12:55:23
Mô tô
(Xe máy)
36D1-126.18
Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
113
10/03/2026
13:05:12
Mô tô
(Xe máy)
36C1-564.99
Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
114
10/03/2026
13:11:08
Mô tô
(Xe máy)
36B7-562.56
Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
115
10/03/2026
13:25:06
Mô tô
(Xe máy)
36AC-736.70
Trịnh Kiểm - Hải Thượng Lãn Ông, Đông Quang, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
116
10/03/2026
13:27:31
Mô tô
(Xe máy)
36B3-808.80
Trịnh Kiểm - Hải Thượng Lãn Ông, Đông Quang, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham giao giao thông;
Chở 02 người trên xe
117
10/03/2026
13:27:47
Mô tô
(Xe máy)
36AB-722.79
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
118
10/03/2026
13:29:30
Mô tô
(Xe máy)
36B2-698.55
Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
119
10/03/2026
13:35:29
Mô tô
(Xe máy)
36B5-323.00
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;
Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham giao giao thông;
Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
120
10/03/2026
13:39:30
Mô tô
(Xe máy)
36B7-056.63
Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
121
10/03/2026
13:42:54
Mô tô
(Xe máy)
36AC-634.86
Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;
Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham giao giao thông
122
10/03/2026
13:45:23
Mô tô
(Xe máy)
36L6-039.88
Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
123
10/03/2026
13:51:34
Mô tô
(Xe máy)
36C1-563.93
Trịnh Kiểm - Hải Thượng Lãn Ông, Đông Quang, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông;
124
10/03/2026
13:55:47
Mô tô
(Xe máy)
29B1-839.71
Tống Duy Tân - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
125
10/03/2026
13:56:09
Mô tô
(Xe máy)
36C1-453.89
Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
126
10/03/2026
14:17:27
Mô tô
(Xe máy)
89K1-8655
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
127
10/03/2026
14:19:38
Mô tô
(Xe máy)
36K5-196.81
Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
128
10/03/2026
14:21:18
Mô tô
(Xe máy)
30Z6-7809
Ngã 3 Cảng Lễ Môn - Thanh Chương, Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
129
10/03/2026
14:26:41
Mô tô
(Xe máy)
36D1-805.25
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
130
10/03/2026
14:55:57
Mô tô
(Xe máy)
36B6-642.51
Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
131
11/03/2026
14:26:09
Mô tô
(Xe máy)
36B4-905.60
Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông;
Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển xe đang chạy
132
11/03/2026
14:39:54
Mô tô
(Xe máy)
36B3-987.22
Vạn Lại Yên Trường - Đường tránh phía Tây, Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
133
11/03/2026
14:57:26
Mô tô
(Xe máy)
36B8-488.27
Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
134
16/03/2026
17:49:39
Mô tô
(Xe máy)
36AC-729.45
Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
135
16/03/2026
17:56:13
Mô tô
(Xe máy)
36AC-771.01
Hạc Thành - Lê Lợi, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;
Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham giao giao thông;
Chở 02 người trên xe
136
16/03/2026
17:56:13
Mô tô
(Xe máy)
36B8-860.68
Hạc Thành - Lê Lợi, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;
Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham giao giao thông
137
17/03/2026
17:29:19
Mô tô
(Xe máy)
36B7-614.07
Nguyễn Trãi - Trần Phú, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
138
17/03/2026
17:59:53
Mô tô
(Xe máy)
43G1-283.14
Nguyễn Trãi - Trần Phú, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng CSGT gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết theo quy định.
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT. Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt “nguội” thông qua ứng dụng VneTraffic.
Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an địa phương (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.
Quá thời hạn trên, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến giải quyết hoặc Phòng CSGT Công an Thanh Hóa chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm.