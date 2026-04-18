Công văn mới của Cục Thuế: Hộ kinh doanh chỉ nộp thuế với phần doanh thu vượt 500 triệu đồng

Cục Thuế vừa ban hành công văn Số: 2354/CT-CS trả lời đơn phản ánh kiến nghị của ông Nguyễn Bá Hoàng về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Trong công văn, Cục Thuế nhấn mạnh mức doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống không chịu thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh áp dụng từ 01/1/2026.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng và lựa chọn phương pháp tính thuế TNCN theo thuế suất nhân doanh thu tính thuế thì tính thuế TNCN đối với phần doanh thu vượt trên 500 triệu đồng.

Cục Thuế cho biết theo quy định tại Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử, cơ quan thuế có trách nhiệm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Cục Thuế đã xây dựng hệ thống mẫu biểu tờ khai đáp ứng yêu cầu về đơn giản hóa và ứng dụng chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi thực hiện các thủ tục kê khai nghĩa vụ thuế với với cơ quan thuế.

Cục Thuế nhấn mạnh hiện nay có nhiều tổ chức, ngân hàng và đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ đang hỗ trợ hộ kinh doanh các phần mềm bán hàng, kế toán và hóa đơn điện tử tích hợp, thậm chí miễn phí trong giai đoạn đầu để hộ kinh doanh làm quen với phương thức quản lý mới.

Bên cạnh đó, theo chính sách hỗ trợ chuyển đổi số cho khu vực kinh tế tư nhân, Nhà nước cũng hỗ trợ cung cấp các nền tảng số và phần mềm kế toán tích hợp hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh, giúp việc ghi chép, lập hóa đơn và kê khai thuế được thực hiện thuận tiện trên môi trường điện tử.

Nếu lựa chọn tính thuế trên thu nhập, Hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng - 3 tỷ đồng/năm chịu mức thuế như sau: + Trường hợp xác định được chi phí đầu vào: thuế suất 15% trên phần lãi, tương tự như thuế suất đối với doanh nghiệp nhỏ. + Trường hợp không xác định được chi phí đầu vào: Tiếp tục nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu như hiện nay, mức 0,5 - 5% tùy ngành nghề. Tuy nhiên, sẽ được trừ đi khoản thu thuộc ngưỡng không chịu thuế (500 triệu đồng một năm), trước khi tính toán.

