Tất cả người dân có VNeID cần làm điều này để được miễn, giảm 10 khoản phí, lệ phí từ 15/8

Từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/2/2027, Công dân số tích hợp đủ 5 thông tin, giấy tờ trên VNeID được miễn, giảm 10 khoản phí, lệ phí.

Ngày 24/8, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, thực hiện Nghị quyết 66.22 ngày 15/8/2026,của Chính phủ, về phát triển công dân số và Thông tư 117 ngày 14/8/2026, của Bộ Tài chính, từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/2/2027, công dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đáp ứng đủ điều kiện theo quy định sẽ được miễn, giảm 10 khoản phí, lệ phí, khi thực hiện thủ tục hành chính.

Ảnh: Bộ Công an.

Điều kiện được hưởng: Công dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID và đã tích hợp thành công 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản theo quy định:

Giấy khai sinh;

Thông tin Thẻ ngân hàng/Tài khoản thanh toán/Ví điện tử/Tài khoản Tiền di động;

Thông tin Tài khoản an sinh xã hội;

Thông tin số thuê bao di động;

Sổ sức khỏe điện tử;

Riêng đối với nhà, đất, ô tô, xe mô tô để được giảm lệ phí trước bạ, công dân cần tích hợp thêm mã số thuế cá nhân và thông tin liên quan (quyền sử dụng đất/đăng ký xe).

10 khoản phí, lệ phí được miễn, giảm gồm:

1. Giảm lệ phí trước bạ: giảm 10% với nhà, đất nhận chuyển nhượng; giảm 50% với ô tô từ 9 chỗ trở xuống và giảm 100% với xe mô tô (nộp lệ phí từ lần thứ 2 trở đi);

2. Miễn phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch;

3. Miễn lệ phí đăng ký cư trú;

4. Miễn lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước;

5. Miễn phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp;

6. Miễn lệ phí đổi, cấp lại giấy phép lái xe quốc gia và quốc tế;

7. Miễn lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông đối với các trường hợp đổi chứng nhận đăng ký xe và biển số xe cơ giới, cấp chứng nhận đăng ký xe tạm thời và biển số xe tạm thời;

8. Miễn lệ phí cấp hộ chiếu phổ thông trong nước; một số loại giấy thông hành biên giới; cấp mới, cấp lại thẻ ABTC;

9. Giảm 50% phí đăng ký và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm;

10. Giảm 50% phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy;

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Bắc Ninh, khuyến cáo người dân trên địa bàn tỉnh:

Khẩn trương đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2;

Tích hợp đầy đủ giấy tờ, thông tin cá nhân trên ứng dụng VNeID;

Sử dụng VNeID khi thực hiện các thủ tục hành chính, để được hưởng chính sách ưu đãi thiết thực nêu trên.

Người dân có thắc mắc liên hệ Công an xã, phường nơi cư trú hoặc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Bắc Ninh, để được hướng dẫn, hỗ trợ.