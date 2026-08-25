Công an điều tra, xác minh giao dịch chuyển khoản 10.000.000 đồng của Vũ Đình Hảo SN 1993

Trong quá trình giao dịch, người đàn ông ở Hải Phòng không may chuyển nhầm 10.000.000 đồng vào tài khoản của người khác. Nhờ sự hỗ trợ của Công an xã Hiệp Cường, số tiền đã được hoàn trả đầy đủ cho chủ nhân.

Ngày 12/8/2026, anh Vũ Đình Hảo (SN 1993, trú tại KĐT Đại Dương, Kẻ Sặt, Hải Phòng) trong quá trình thực hiện giao dịch đã chuyển nhầm 10.000.000 đồng vào tài khoản của anh Nguyễn Văn Hiếu. Sau khi phát hiện sự việc, anh Hảo chủ động liên hệ với anh Hiếu để đề nghị hoàn trả số tiền chuyển nhầm. Đến sáng 21/8, hai người cùng đến Công an xã Hiệp Cường để được hướng dẫn và hỗ trợ giải quyết.

Tiếp nhận vụ việc, Đại úy Nguyễn Thanh Tùng, cán bộ Công an xã Hiệp Cường, đã phối hợp xác minh thông tin, hỗ trợ các bên liên quan hoàn tất việc xử lý. Sau khi xác định số tiền 10.000.000 đồng thực sự được chuyển nhầm, anh Nguyễn Văn Hiếu đã thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm và phối hợp hoàn trả đầy đủ số tiền cho anh Hảo.

Xúc động trước sự tận tình, trách nhiệm của cán bộ Công an xã Hiệp Cường cũng như nghĩa cử đẹp của người nhận tiền, anh Vũ Đình Hảo đã viết thư cảm ơn Công an xã Hiệp Cường, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Nguyễn Văn Hiếu. Việc anh Hiếu chủ động phối hợp hoàn trả toàn bộ số tiền nhận nhầm cũng là hành động đẹp, thể hiện sự trung thực và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Qua vụ việc, hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, sát dân, tận tụy phục vụ Nhân dân tiếp tục được lan tỏa.

(Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên)