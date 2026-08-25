Thị trường smartphone Việt Nam tiếp tục chứng kiến sự cạnh tranh giữa các thương hiệu lớn trong quý II/2026.

Theo dữ liệu từ Omdia, Xiaomi chiếm 21% thị phần phân phối, đứng thứ hai và ghi nhận mức tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm trước.

Đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong nhóm 5 thương hiệu smartphone dẫn đầu thị trường Việt Nam trong quý này. Trước đó, trong quý I/2026, thị phần lần lượt thuộc về Samsung (26%), OPPO (21%), Apple (20%), Xiaomi (18%) và vivo (4%).

(Nguồn: Omdia)

Kết quả tại Việt Nam diễn ra trong bối cảnh thị trường smartphone toàn cầu chịu tác động từ chi phí linh kiện và sức ép cạnh tranh. Ở quy mô toàn cầu, Xiaomi ghi nhận doanh thu 16,2 tỷ USD trong quý II, tăng 9,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng điều chỉnh đạt 922 triệu USD, tăng 2,4%.

Mảng smartphone mang về 6,2 tỷ USD doanh thu. Lượng máy xuất xưởng của hãng tiếp tục nằm trong top 3 toàn cầu, kéo dài chuỗi 24 quý liên tiếp. Ngoài smartphone, doanh thu từ các mảng xe điện thông minh, AI và hoạt động kinh doanh mới đạt 3,7 tỷ USD, tăng 17,1%.

Smartphone tầm trung vẫn là phân khúc quan trọng

Tại Việt Nam, kết quả kinh doanh của Xiaomi được hỗ trợ bởi danh mục sản phẩm trải rộng từ phân khúc tầm trung đến cận cao cấp.

Ở nhóm cận cao cấp, lượng đơn đặt trước của Xiaomi 17T Series tăng 40% so với thế hệ trước. Trong khi đó, REDMI Note Series tiếp tục là dòng máy chủ lực ở phân khúc tầm trung.

(Ảnh: Xiaomi)

Ra mắt từ năm 2014, REDMI Note đã đạt hơn 500 triệu thiết bị đến tay người dùng trên toàn cầu. Tại Việt Nam, dòng sản phẩm này hiện có khoảng 5,6 triệu người dùng, theo số liệu Xiaomi công bố.

Hãng dự kiến đưa thế hệ REDMI Note mới vào thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Trên thị trường quốc tế, Xiaomi nằm trong top 3 về lượng smartphone xuất xưởng tại 53 quốc gia và khu vực, đồng thời thuộc top 5 tại 67 thị trường. Tại Đông Nam Á, Mỹ Latinh, Trung Đông và Trung - Đông Âu, hãng đứng thứ hai về lượng máy xuất xưởng.

AIoT trở thành mảng kinh doanh đáng chú ý

Ngoài smartphone, thiết bị kết nối và sản phẩm gia dụng đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong hệ sinh thái của Xiaomi.

Theo Omdia, lượng máy tính bảng xuất xưởng của hãng trong quý II đứng thứ tư toàn cầu, đánh dấu quý thứ 9 liên tiếp nằm trong top 5. Ở nhóm thiết bị đeo và âm thanh, Xiaomi đứng thứ hai thế giới về lượng tai nghe TWS xuất xưởng và vòng đeo tay thông minh.

Đến cuối tháng 6, nền tảng AIoT của Xiaomi có hơn 1,16 tỷ thiết bị IoT kết nối, không bao gồm smartphone và máy tính bảng. Con số này tăng 17,4% so với cùng kỳ.

Tại Việt Nam, danh mục sản phẩm ngoài smartphone được mở rộng sang tai nghe, đồng hồ, vòng đeo tay thông minh và các thiết bị gia dụng như tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh.

Xiaomi hiện có 93 điểm bảo hành và dịch vụ sau bán hàng tại Việt Nam. Hãng cũng áp dụng chính sách bảo hành dài hạn cho một số linh kiện của nhóm sản phẩm gia dụng Mijia.

Với 21% thị phần trong quý II, Xiaomi hiện đứng sau thương hiệu dẫn đầu và vượt các đối thủ còn lại trong nhóm 5 hãng lớn tại Việt Nam. Mức tăng trưởng 34% cho thấy thị phần của hãng tiếp tục được mở rộng trong một thị trường smartphone ngày càng cạnh tranh.