Lời khuyên cho những gia đình đang đặt cục nóng điều hòa trên mái tôn

Nhiều gia đình đặt cục nóng điều hòa trên mái tôn vì tiện và tiết kiệm diện tích, nhưng vị trí này có một số điểm cần lưu ý để thiết bị tản nhiệt tốt và hoạt động ổn định.

Mái tôn là kiểu mái quen thuộc tại Việt Nam, đặc biệt phổ biến ở nhà dân tại khu vực nông thôn. Vào mùa hè, bề mặt mái có thể hấp thụ lượng nhiệt lớn từ ánh nắng, khiến không gian bên dưới nóng lên nhanh chóng. Đây cũng là lý do nhiều gia đình phải sử dụng điều hòa thường xuyên hơn để duy trì nhiệt độ dễ chịu trong nhà.

Trong quá trình lắp đặt, không ít gia đình lựa chọn đưa cục nóng điều hòa lên mái tôn vì đây là vị trí rộng, không chiếm diện tích sinh hoạt và tương đối thuận tiện cho việc bố trí đường ống. Tuy nhiên, đây không phải vị trí có thể bố trí tùy ý, bởi cục nóng cần một không gian đủ thoáng để tản nhiệt.

Theo hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất, cục nóng có thể được bố trí trên mái trong một số trường hợp, nhưng cần đảm bảo độ chắc chắn, khoảng cách và khả năng lưu thông không khí. Dưới đây là những điều gia đình đang đặt cục nóng trên mái tôn cần lưu ý:

1. Chú ý đến vị trí đặt cục nóng

Cục nóng có nhiệm vụ đưa nhiệt từ trong phòng ra ngoài, vì vậy cần được đặt ở nơi thông thoáng, có đủ khoảng trống để không khí lưu thông. Với nhà mái tôn, đây là yếu tố càng cần lưu ý bởi bề mặt mái có thể hấp thụ nhiều nhiệt khi trời nắng. Nếu cục nóng đặt trực tiếp trên mái và thường xuyên chịu nhiệt độ cao, khả năng tản nhiệt của thiết bị có thể bị ảnh hưởng.

Điều này không có nghĩa cục nóng trên mái tôn chắc chắn hỏng hoặc không thể hoạt động. Tuy nhiên, vị trí quá nóng, bí gió hoặc có vật cản che kín sẽ không thuận lợi cho quá trình tản nhiệt. Nếu chưa thể di chuyển, gia chủ nên kiểm tra lại khoảng không quanh thiết bị, tránh quây kín bằng tường, bạt hoặc mái che.

Ảnh: Internet

Trường hợp cần làm mái che để hạn chế nắng, mưa, vẫn phải đảm bảo không cản trở luồng khí vào và ra của cục nóng. Nếu dựng mái che quá thấp, quây kín bằng tôn, bạt hoặc các vật liệu xung quanh, luồng khí nóng từ dàn nóng có thể bị giữ lại, khiến khả năng trao đổi nhiệt bị ảnh hưởng.

Bởi vậy, nếu làm mái che, gia chủ nên ưu tiên thiết kế có khoảng hở và không chắn phía hút, phía thổi của cục nóng. Các khoảng cách cụ thể cần tuân theo hướng dẫn của từng model thay vì áp dụng một con số chung cho tất cả các loại điều hòa.

Ngoài ra, thiết bị cần được cố định trên giá đỡ hoặc khung chắc chắn, bảo đảm chịu được trọng lượng, rung động và tác động của thời tiết. Nếu điều kiện cho phép, có thể cân nhắc chuyển cục nóng sang vị trí thông thoáng hơn như ban công, sân thượng hoặc khu vực bên ngoài có mái che phù hợp.

2. Nhà mái tôn nóng, nên xử lý từ phần mái

Không chỉ vị trí cục nóng, chính lượng nhiệt hấp thụ từ mái tôn cũng khiến điều hòa phải làm việc nhiều hơn. Vì vậy, với những gia đình sử dụng điều hòa trong nhà mái tôn, xử lý khả năng cách nhiệt của mái cũng là một cách giảm áp lực cho thiết bị.

Gia chủ có thể sử dụng các giải pháp cách nhiệt như bông thủy tinh, xốp PU, túi khí cách nhiệt... tùy kết cấu mái và điều kiện thực tế. Mục tiêu là hạn chế lượng nhiệt từ mái truyền xuống không gian sinh hoạt.

Sơn chống nóng cho mái cũng là một giải pháp có thể cân nhắc. Tuy nhiên, hiệu quả giảm nhiệt thực tế phụ thuộc vào vật liệu, kết cấu mái, chất lượng thi công và điều kiện thời tiết, vì vậy không nên xem đây là giải pháp duy nhất.

3. Chọn công suất phù hợp và bảo dưỡng điều hòa định kỳ

Với nhà mái tôn, khi lựa chọn điều hòa, gia chủ không nên chỉ căn cứ vào diện tích phòng. Hướng phòng, số lượng người sử dụng, mức độ tiếp xúc với ánh nắng và khả năng cách nhiệt của mái đều có thể ảnh hưởng đến nhu cầu làm mát.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu công suất quá nhỏ, máy có thể phải hoạt động trong thời gian dài nhưng vẫn khó đạt nhiệt độ mong muốn. Ngược lại, lựa chọn thiết bị phù hợp với tải nhiệt của căn phòng sẽ giúp máy vận hành hiệu quả hơn.

Ngoài ra, cục nóng đặt trên mái tôn cần được kiểm tra và vệ sinh định kỳ. Bụi bẩn, lá cây hoặc vật cản bám quanh dàn trao đổi nhiệt có thể ảnh hưởng đến quá trình lưu thông không khí. Gia chủ cũng nên kiểm tra tình trạng hoạt động của máy nếu xuất hiện các dấu hiệu như làm lạnh kém, chạy liên tục hoặc phát ra tiếng động bất thường.

Đặc biệt, không nên tự ý nạp thêm gas chỉ vì điều hòa làm lạnh kém. Cần xác định nguyên nhân trước khi can thiệp vào hệ thống môi chất lạnh.

(Tổng hợp)