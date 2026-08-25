Tất cả người dân có tài khoản VNeID cấp độ 2 chú ý quy định mới kẻo bỏ lỡ quyền lợi

Công dân Việt Nam đáp ứng đầy đủ điều kiện dưới đây sẽ được được miễn lệ phí khi cấp hộ chiếu phổ thông trong nước đến hết ngày 28/02/2027.

Từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/02/2027, công dân Việt Nam đáp ứng đầy đủ điều kiện về tài khoản định danh điện tử mức độ 2, dữ liệu tích hợp trên ứng dụng VNeID và thực hiện thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến được miễn lệ phí khi cấp hộ chiếu phổ thông trong nước.

Thời gian áp dụng từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/02/2027.

Điều kiện để được miễn lệ phí cấp hộ chiếu

Chính sách miễn lệ phí không áp dụng tự động cho tất cả người dân làm hộ chiếu trong thời gian nêu trên. Theo Điều 3, khoản 1 Điều 5 và Phụ lục II Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP, công dân phải đáp ứng đồng thời các điều kiện theo quy định.

Trước hết, công dân phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Đồng thời, phải hoàn thành việc tích hợp 05 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên VNeID gồm:

Riêng đối với thủ tục cấp hộ chiếu, Phụ lục II còn yêu cầu công dân tích hợp thành công thông tin Hộ chiếu trên VNeID và đăng ký cấp hộ chiếu qua dịch vụ công trực tuyến. Mức độ được hưởng chính sách được hiển thị trên ứng dụng định danh quốc gia và được Hệ thống định danh, xác thực điện tử chia sẻ với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính để làm căn cứ áp dụng ưu đãi.

Đối với người chưa từng được cấp hộ chiếu, do Phụ lục II đồng thời đặt ra điều kiện tích hợp thành công “thông tin Hộ chiếu”, người dân không nên mặc định rằng chỉ cần có VNeID mức độ 2 là chắc chắn được miễn lệ phí. Khi thực hiện thủ tục, cần kiểm tra trạng thái đủ điều kiện hưởng chính sách trên VNeID và hệ thống dịch vụ công theo quy định.

Người dân cần làm gì?

Trước khi nộp hồ sơ, người dân nên kiểm tra tài khoản VNeID đã được định danh điện tử mức độ 2 hay chưa; rà soát các thông tin, giấy tờ cần thiết đã được tích hợp, cập nhật đầy đủ và chính xác. Nếu dữ liệu còn thiếu hoặc chưa chính xác, cần thực hiện bổ sung, cập nhật theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Sau khi đáp ứng điều kiện, người dân thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông trong nước qua dịch vụ công trực tuyến. Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính sẽ căn cứ kết quả xác thực điều kiện hưởng chính sách từ Hệ thống định danh và xác thực điện tử để áp dụng mức ưu đãi theo quy định.

Người dân cũng cần phân biệt rõ “miễn lệ phí cấp hộ chiếu” với việc miễn toàn bộ chi phí. Trường hợp lựa chọn nhận hộ chiếu qua dịch vụ bưu chính, phí chuyển phát kết quả là khoản dịch vụ riêng, không thuộc phạm vi miễn lệ phí cấp hộ chiếu.

Chuyển đổi số để người dân thực sự được hưởng lợi

Việc gắn chính sách miễn lệ phí với tài khoản định danh điện tử, dữ liệu trên VNeID và dịch vụ công trực tuyến thể hiện rõ định hướng lấy người dân làm trung tâm của quá trình chuyển đổi số. Khi dữ liệu cá nhân được cập nhật đầy đủ, chính xác và được khai thác đúng quy định, người dân có điều kiện giảm giấy tờ phải xuất trình, tiết kiệm thời gian, chi phí và tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hưng Yên khuyến nghị người dân có nhu cầu cấp hộ chiếu chủ động kiểm tra, hoàn thiện tài khoản VNeID và các thông tin đã tích hợp; thực hiện hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến; đồng thời theo dõi trạng thái đủ điều kiện hưởng ưu đãi trên hệ thống để bảo đảm quyền lợi theo đúng quy định.

Lưu ý: Việc miễn lệ phí cấp hộ chiếu không bao gồm phí chuyển phát bưu chính hoặc dịch vụ tự nguyện khác.