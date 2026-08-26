Hội nghị KOLs Khánh Hòa 2026 và ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số

Chiều 25/8, tại phường Nha Trang, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông giải trí VERA tổ chức hội nghị KOLs Khánh Hòa 2026 với chủ đề “Kết nối hôm nay, kiến tạo tương lai” và lễ ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Niềm tin số Khánh Hòa (DTA Khánh Hòa).

Sự kiện thu hút hơn 60 KOLs - người có sức ảnh hưởng, KOCs - người tiêu dùng có sức ảnh hưởng, nhà sáng tạo nội dung, quản trị viên hội nhóm mạng xã hội trong và ngoài tỉnh. Lãnh đạo Công an tỉnh, các sở, ban, ngành tham dự.

Lãnh đạo Công an tỉnh cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Khánh Hoà Online)

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Khánh Hoà Online)

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: Khánh Hoà Online)

Tại phiên tọa đàm chuyên môn, các diễn giả chia sẻ về cân bằng tính thời sự với độ chính xác thông tin; mô hình quản trị theo 3 giá trị “Khiêm tốn - Thật thà - Dũng cảm”; bản lĩnh dám nghĩ, dám làm của thế hệ trẻ; cách đưa bản sắc ẩm thực, du lịch Khánh Hòa đến khán giả đại chúng mà không mất sự tự nhiên.

Nhiều ý kiến đề xuất liên kết KOLs với doanh nghiệp vừa và nhỏ để quảng bá du lịch đồng bộ. Với sứ mệnh “Lá chắn số”, phiên thảo luận tập trung vào công thức quảng cáo “Win - Win - Win”, từ chối nội dung phóng đại gây hại người tiêu dùng; định nghĩa lại trách nhiệm xã hội trong bảo vệ “niềm tin số”…

Các diễn giả tham gia chia sẻ về cân bằng tính thời sự với độ chính xác thông tin tại hội nghị KOLs. (Ảnh: Khánh Hoà Online)

Lễ ra mắt CLB Niềm tin số Khánh Hòa diễn ra trang trọng. CLB vận hành theo nguyên tắc định hướng thống nhất - điều phối tập trung - triển khai linh hoạt - đóng góp thực chất, thông qua Ban Chủ nhiệm (gồm đại diện cơ quan chức năng, doanh nghiệp công nghệ, thương mại điện tử, người có ảnh hưởng, chuyên gia, tổ chức xã hội), Tổ Thư ký, các nhóm chuyên đề và chương trình hành động nhằm huy động tối đa uy tín, sức ảnh hưởng và nguồn lực thành viên, tạo chiều sâu chuyên môn và tác động xã hội bền vững.

Đại tá Nguyễn Đình Thuận Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số. (Ảnh: Khánh Hoà Online)

Các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt Câu lạc bộ Niềm tin số Khánh Hòa. (Ảnh: Khánh Hoà Online)

Bà Nguyễn Thị Khánh Vân - đại diện Ban Thư ký Liên minh Niềm tin số phát biểu tại lễ ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Khánh Hòa. (Ảnh: Khánh Hoà Online)

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Khánh Hoà Online)

CLB không thành lập quỹ, không thu phí gia nhập hay duy trì thành viên. Nguồn lực xã hội hóa được huy động tự nguyện, hợp pháp, minh bạch, gắn với từng hoạt động cụ thể. Trọng tâm gồm định hình chuẩn mực và lan tỏa niềm tin số; đào tạo kỹ năng, chuẩn mực ứng xử cho người có ảnh hưởng; kiểm chứng tin giả; truyền thông cảnh báo, bảo vệ nhóm yếu thế; vinh danh sáng kiến xây dựng môi trường số an toàn, minh bạch, nhân văn.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Đại tá Nguyễn Đình Thuận Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chủ nhiệm CLB nhấn mạnh, CLB là không gian kết nối tự nguyện giữa người có ảnh hưởng, nhà sáng tạo, quản trị viên, chuyên gia, doanh nghiệp và cơ quan chức năng vì môi trường số an toàn, lành mạnh, văn minh. Đồng thời, kỳ vọng mỗi thành viên trở thành hạt nhân niềm tin số; mỗi nội dung tích cực góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh. Khi phát hiện nguy cơ, mọi người cùng lên tiếng, cảnh báo và hỗ trợ. CLB phát huy tinh thần “kết nối để chia sẻ - chia sẻ để đồng hành - đồng hành để cùng hành động”, phối hợp nhận diện lừa đảo, Deepfake, tin giả, bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn trẻ em, thanh thiếu niên.

Tại lễ ra mắt, bà Nguyễn Thị Khánh Vân - đại diện Ban Thư ký Liên minh Niềm tin số mong muốn CLB trở thành cộng đồng chia sẻ chuẩn mực, hỗ trợ nhau và dùng sức ảnh hưởng tạo giá trị tốt đẹp cho địa phương. Liên minh Niềm tin số cam kết đồng hành, chia sẻ tài liệu, kết nối chuyên gia và hỗ trợ CLB triển khai hiệu quả chương trình.

Theo Báo Khánh Hòa điện tử