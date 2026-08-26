Từ ngày 1/9/2026, số định danh trên Căn cước công dân chính thức thay thế mã số BHXH

Từ ngày 1/9/2026, BHXH Việt Nam bắt đầu chuyển đổi dữ liệu và vận hành sử dụng số định danh cá nhân/căn cước thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ.

Từ ngày 1/9/2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam sẽ chính thức sử dụng số định danh cá nhân/ Căn cước công dân (ĐDCN/CCCD) thay thế mã số BHXH trên toàn bộ hệ thống phần mềm nghiệp vụ. Người dân không phải làm thủ tục chuyển đổi và quyền lợi BHXH, BHTN vẫn được bảo đảm. Theo BHXH Việt Nam, việc chuyển đổi nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển Chính phủ số, xã hội số và sử dụng thống nhất số định danh cá nhân.

Người dân không phải làm thủ tục chuyển đổi

Một trong những nội dung người tham gia BHXH cần lưu ý là không phải tự thực hiện thủ tục chuyển đổi từ mã số BHXH sang số ĐDCN/CCCD.

Toàn bộ quá trình chuyển đổi sẽ được BHXH Việt Nam thực hiện tự động trên hệ thống, không phát sinh thủ tục hành chính đối với người tham gia và đơn vị tham gia.

Mã số BHXH sẽ được thay thế bằng số căn cước công dân. Hiện mã số BHXH là 10 số sang CCCD sẽ là 12 số.

Quyền lợi BHXH, BHTN không bị ảnh hưởng

Việc thay đổi mã định danh không làm thay đổi quá trình tham gia cũng như quyền lợi của người lao động.

Theo đó, toàn bộ quá trình tham gia và quyền lợi thụ hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) vẫn được bảo đảm, thực hiện theo đúng quy định.

Đáng chú ý, mã số BHXH cũ không bị xóa bỏ. Các phần mềm nghiệp vụ của BHXH Việt Nam vẫn tiếp tục hỗ trợ tra cứu song song bằng cả mã số BHXH cũ và số ĐDCN/CCCD trong và sau quá trình chuyển đổi.

Người dân cần làm gì sau khi chuyển đổi?

Sau khi hoàn thành chuyển đổi, BHXH Việt Nam sẽ gửi thông báo qua ứng dụng VssID - BHXH số. Khi đó, người tham gia chỉ cần đăng nhập lại ứng dụng bằng chính số ĐDCN/CCCD của mình.

BHXH Việt Nam lưu ý, chỉ những trường hợp chưa có số ĐDCN/CCCD, chưa xác thực đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc có sai lệch thông tin nhân thân mới cần phối hợp cập nhật thông tin theo hướng dẫn của cơ quan BHXH tỉnh.

Như vậy, đối với phần lớn người tham gia, việc chuyển đổi sang sử dụng số ĐDCN/CCCD được thực hiện tự động, không làm phát sinh thủ tục hay ảnh hưởng đến quyền lợi BHXH, BHTN. Người dân cần chủ động theo dõi thông báo trên VssID và phối hợp cập nhật thông tin nếu thuộc trường hợp cần điều chỉnh.

Theo BHXH tỉnh Lào Cai