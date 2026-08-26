Thông báo quan trọng từ Vietnam Airlines đến hành khách dịp lễ 2/9

Càng gần kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao cũng là thời điểm các đối tượng gia tăng thủ đoạn giả mạo thương hiệu, chào bán vé máy bay trên mạng xã hội. Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách đặc biệt thận trọng khi tìm mua vé giá rẻ, tránh giao dịch qua các kênh không được xác thực.

Kỳ nghỉ Quốc khánh đang đến gần kéo theo nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không tăng đột biến. Lợi dụng thời điểm nhạy cảm này, hàng loạt thủ đoạn tinh vi giả mạo thương hiệu Vietnam Airlines đã xuất hiện nhằm lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của hành khách.

Đánh trúng tâm lý săn vé giá rẻ của người dân trong dịp lễ lớn, các đối tượng xấu đã lập ra vô số website, fanpage và tài khoản mạng xã hội giả mạo thương hiệu Vietnam Airlines. Những kênh mạo danh này liên tục tung ra các chương trình ưu đãi ảo với mức giá rẻ không tưởng để thu hút sự chú ý và giăng bẫy những khách hàng thiếu cảnh giác.

Theo số liệu từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước đã ghi nhận 959 vụ lừa đảo trên không gian mạng với tổng thiệt hại lên tới 1.500 tỷ đồng. Riêng trong lĩnh vực hàng không, thủ đoạn của tội phạm không chỉ dừng lại ở việc bán vé máy bay ảo. Chúng còn lợi dụng uy tín của các thương hiệu lớn để chạy quảng cáo tuyển dụng, tổ chức các chương trình trải nghiệm nghề nghiệp cho trẻ em nhằm mục đích thu thập thông tin cá nhân trái phép và chiếm đoạt tiền của những người nhẹ dạ cả tin.

Trước vấn nạn lừa đảo ngày càng biến tướng, đại diện Vietnam Airlines đặc biệt nhấn mạnh hành khách tuyệt đối không được cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng. Đồng thời, người dân không được thực hiện các lệnh chuyển tiền theo yêu cầu từ những tài khoản cá nhân lạ hoặc bấm vào các đường link chưa được xác thực. Sự cẩn trọng này chính là chốt chặn quan trọng nhất để bảo vệ tài sản cá nhân trước các đối tượng lừa đảo công nghệ cao.

Để hạn chế tối đa rủi ro và đảm bảo chuyến đi được trọn vẹn, hành khách chỉ nên thực hiện giao dịch mua vé thông qua các kênh chính thống của hãng, bao gồm website chính thức, ứng dụng di động, hệ thống phòng vé và các đại lý đã được ủy quyền. Ngay sau khi thanh toán và đặt chỗ, người mua cần chủ động tra cứu lại mã vé điện tử cùng lịch trình bay trên hệ thống chính hãng. Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong quá trình giao dịch, hành khách có thể liên hệ ngay đến tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 1100 để được hỗ trợ kịp thời, đảm bảo an tâm tuyệt đối trên mỗi hành trình.