Tin vui cho tất cả người dân thực hiện dịch vụ đăng ký xe

Từ ngày 15/8, người dân sẽ được miễn, giảm phí, lệ phí đăng ký xe khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến khi đáp ứng các điều kiện dưới đây.

Ngày 20/8, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, công sức mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP ngày 15/8/2026 của Chính phủ về phát triển công dân số, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an đã ban hành Công văn số 5071/C08-P4 chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố triển khai chính sách miễn, giảm phí, lệ phí đối với các dịch vụ đăng ký xe thực hiện trực tuyến, có hiệu lực từ ngày 15/8/2026 đến ngày 28/02/2027.

Điều kiện để được hưởng:

Để được miễn, giảm phí, lệ phí, người dân cần đáp ứng đồng thời hai điều kiện sau:

Thứ nhất, đã tích hợp đủ 06 loại giấy tờ trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID, gồm:

Giấy khai sinh;

Thông tin thẻ ngân hàng/tài khoản thanh toán/ví điện tử/tài khoản tiền di động;

Thông tin tài khoản an sinh xã hội;

Thông tin số thuê bao di động;

Sổ sức khỏe điện tử;

Giấy chứng nhận đăng ký xe.

Thứ hai, thực hiện thủ tục qua Cổng dịch vụ công trực tuyến — không áp dụng đối với trường hợp đến nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

Cách thực hiện đơn giản, thuận tiện:

Người dân không cần đến trực tiếp cơ quan công an, chỉ cần truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID, chọn dịch vụ đăng ký xe phù hợp, điền thông tin và nộp hồ sơ trực tuyến. Khi hồ sơ đủ điều kiện, cán bộ đăng ký xe sẽ tự động áp dụng mức phí ưu đãi theo Nghị quyết mà không cần người dân yêu cầu thêm bất kỳ thủ tục nào khác.

Lợi ích kép cho người dân:

Chính sách này mang lại hai lợi ích song song: vừa giúp người dân tiết kiệm chi phí phí, lệ phí đăng ký xe, vừa tiết kiệm thời gian đi lại, chờ đợi tại cơ quan đăng ký. Đặc biệt, với những người bận rộn, làm ăn xa hoặc không có điều kiện đến trực tiếp, dịch vụ trực tuyến là giải pháp tối ưu để giải quyết nhanh gọn các thủ tục liên quan đến đăng ký xe.

Đây cũng là cơ hội để mỗi người dân chủ động hoàn thiện hồ sơ số của bản thân trên ứng dụng VNeID - nền tảng định danh điện tử quốc gia đang ngày càng được tích hợp vào nhiều dịch vụ hành chính công thiết yếu, góp phần xây dựng xã hội số, công dân số theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Người dân lưu ý: Chính sách miễn, giảm phí chỉ áp dụng trong thời hạn từ ngày 15/8/2026 đến ngày 28/02/2027. Vì vậy, người dân cần tranh thủ thực hiện sớm để được hưởng đầy đủ quyền lợi.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa