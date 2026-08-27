Xe tay ga 150cc mới của Honda: Thiết kế hoài cổ, nhiều công nghệ mới, giá từ 58 triệu đồng

Sở hữu diện mạo retro thanh lịch nhưng lại mang trên mình hàng loạt công nghệ an toàn tối tân như radar cảnh báo điểm mù hay camera hành trình, tân binh Wuyang-Honda NWF150 2027 hứa hẹn sẽ tạo nên một chuẩn mực mới trong phân khúc xe tay ga tầm trung.

Liên doanh Wuyang-Honda tại thị trường Trung Quốc vừa chính thức vén màn mẫu xe tay ga hoàn toàn mới mang tên NWF150 phiên bản 2027. Xe được phân phối với mức giá vô cùng cạnh tranh, dao động từ 14.980 đến 17.980 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 58,3 đến 70 triệu đồng). Sự xuất hiện của mẫu xe này đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ của Honda trong chiến lược sản phẩm. Trước áp lực cạnh tranh khốc liệt về giá bán và trang bị từ các hãng xe nội địa, Honda đã phá vỡ lối mòn, mang đến một sản phẩm không chỉ đẹp về mặt thẩm mỹ mà còn sở hữu sức mạnh và hàm lượng công nghệ vượt trội để thu hút tệp khách hàng hiện đại.

Điểm nhấn làm nên sức hút mãnh liệt của NWF150 2027 chính là bảng danh sách trang bị có phần lấn lướt nhiều đối thủ cùng tầm giá. Xe được trang bị hệ thống đèn pha LED kép hiện đại, phanh đĩa trước sau tích hợp chống bó cứng ABS hai kênh cùng hệ thống kiểm soát lực kéo TCS giúp vận hành vững chãi trên các bề mặt trơn trượt. Hướng tới trải nghiệm tối ưu cho người dùng, nhà sản xuất còn ưu ái tích hợp tay lái và yên xe có chức năng sưởi ấm, kết hợp cùng cụm đồng hồ kỹ thuật số cỡ lớn và camera hành trình độ phân giải cao vô cùng tiện dụng.

Đáng kinh ngạc nhất trên mẫu xe hoài cổ này phải kể đến hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau sử dụng radar sóng milimet. Đây là công nghệ an toàn chủ động thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe cao cấp, giúp người lái dễ dàng phát hiện chướng ngại vật đang tiến đến từ điểm mù. Việc tích hợp hệ thống này cho thấy NWF150 thực sự vượt khỏi giới hạn của một chiếc xe tay ga thông thường, mang lại sự an tâm tuyệt đối khi lùi xe hay chuyển hướng trong những không gian chật hẹp.

Cung cấp sức mạnh cho chiếc xe là khối động cơ eSP+ dung tích 150cc quen thuộc của Honda, sử dụng đầu xi-lanh 4 van làm mát bằng dung dịch. Cỗ máy này sản sinh công suất 15,5 mã lực, cho phép xe đạt vận tốc lên tới 110 km/h với sự êm ái và khả năng tối ưu hóa nhiên liệu ấn tượng. Để đảm bảo độ đầm chắc khi vận hành ở tốc độ cao, hãng đã sử dụng hệ thống khung sườn đôi cường độ cao, khắc phục triệt để cảm giác tròng trành thường thấy trên các dòng xe tay ga thiên về kiểu dáng thời trang.

Khả năng đáp ứng những chuyến đi xa cũng là một điểm cộng lớn của NWF150. Nhờ việc dời bình xăng dung tích lớn 8,3 lít lên phía trước, không gian cốp xe dưới yên được giải phóng và mở rộng tối đa, đem lại sức chứa đồ vô cùng ấn tượng. Với mỗi lần nạp đầy nhiên liệu, người dùng có thể chinh phục quãng đường lên tới 400 km, biến chiếc xe trở thành người bạn đồng hành lý tưởng cho nhu cầu đi lại hàng ngày trong phố thị lẫn những chuyến du ngoạn liên tỉnh.