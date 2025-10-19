Công an xác minh cháu bé bị người đàn ông tát tại quán cà phê

Hình ảnh cắt từ video.

Ngày 19/10, Công an phường Bồ Đề (TP Hà Nội) đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc một bé trai 8 tuổi bị tát tại quán cà phê trên địa bàn.

Trước đó, ngày 17/10, gia đình cháu H. (SN 2017, trú tại phường Bồ Đề) đã đến trình báo về việc cháu bị một người đàn ông tát khi đang chơi tại quán cà phê vào tối 16/10.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bồ Đề nhanh chóng vào cuộc xác minh và làm rõ người có hành vi tát cháu H. là ông Đ.Đ.T. (SN 1981, trú cùng phường).

Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, thời điểm xảy ra vụ việc, có một nhóm trẻ đang chơi tại khu vực vui chơi trong quán. Khi cháu H. ném bóng nhựa trúng một bạn khác, ông T. tiến lại gần và tát cháu H.

Hiện Công an phường Bồ Đề đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định.