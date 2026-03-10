Công an TPHCM đã tìm thấy người phụ nữ mặc váy trắng ở nhà ga T3

Liên quan thông tin "Công an TPHCM đang tìm người phụ nữ mặc váy trắng ở nhà ga T3", ngày 9-3, Công an phường Bảy Hiền đã tìm được người phụ nữ.

CLIP ghi lại vụ việc.

Hiện Công an phường Bảy Hiền đang phối hợp Công an TPHCM lấy lời khai người phụ nữ, để củng cố hồ sơ, xử lý nam thanh niên mặc áo khoác Grab.

Trước đó, lúc 0 giờ 15 phút ngày 8-3 tại cửa ra nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, một thanh niên mặc áo khoác Grab có hành vi gây rối và cố ý làm hư hỏng tài sản của 1 khách nữ.

Theo clip lan truyền trên mạng xã hội, nam thanh niên mặc áo khoác Grab liên tục đập phá đồ đạc trên đường. Lúc này, một phụ nữ đến can ngăn nhưng người này không dừng lại mà còn vung tay dọa đánh, đồng thời đuổi theo, giật nón và ném mạnh vào người phụ nữ.

Đáng nói, dù có nhiều người can ngăn nhưng người đàn ông tiếp tục đập phá, thậm chí lôi quần áo, đồ đạc từ trong hộp giấy và túi xách ném tung tóe ra đường. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Qua trích xuất video ghi nhận người phụ nữ có đặc điểm cao khoảng 1,6 m, mặc áo đỏ, váy trắng. Cơ quan công an sau đó yêu cầu người liên quan hoặc người dân biết thông tin liên hệ ngay với Công an Phường Bảy Hiền.