Công an thông báo tới tất cả người dân nhận tin nhắn Zalo, Facebook, SMS... có nội dung sau

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các tin nhắn lạ được gửi qua Zalo, Messenger hay SMS.

Thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng giả danh lực lượng Cảnh sát giao thông, cơ quan chức năng để gửi tin nhắn thông báo vi phạm giao thông, phạt nguội đang có dấu hiệu gia tăng.

Thủ đoạn này được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo ghi nhận, các đối tượng thường gửi tin nhắn đến điện thoại với nội dung thông báo người nhận có vi phạm giao thông hoặc có hồ sơ phạt nguội cần xử lý. Kèm theo đó là đường dẫn (link) được giới thiệu là của Cổng Dịch vụ công hoặc cơ quan chức năng, yêu cầu người dân truy cập để tra cứu, xác minh hoặc nộp phạt.

Người dân được khuyến cáo cảnh giác trước thủ đoạn giả mạo thông báo phạt nguội qua tin nhắn chứa đường link lạ. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ)

Sau khi nạn nhân bấm vào đường link, các đối tượng sẽ dẫn dụ cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc yêu cầu cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Từ đó, chúng chiếm quyền kiểm soát thiết bị, đánh cắp dữ liệu và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước thực trạng trên, Công an phường Âu Cơ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Nhiều hình thức tuyên truyền được triển khai như phát tờ rơi, tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, phát thanh trên hệ thống truyền thanh cơ sở và lồng ghép nội dung cảnh báo tại các cuộc họp tổ dân phố.

Lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác đối với các tin nhắn, cuộc gọi hoặc thông báo liên quan đến vi phạm giao thông được gửi qua SMS, Zalo, Facebook và các nền tảng mạng xã hội khác. Tuyệt đối không truy cập các đường link lạ, không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin cá nhân cho các website, ứng dụng chưa được xác thực.

Khi nhận được thông báo về vi phạm giao thông hoặc phạt nguội, người dân cần kiểm tra thông tin thông qua các kênh chính thống của cơ quan chức năng hoặc trực tiếp liên hệ cơ quan Công an để được hướng dẫn. Đồng thời, không thực hiện chuyển tiền hay làm theo các yêu cầu được đưa ra từ những cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu bất thường.

Công an phường Âu Cơ đề nghị người dân chủ động chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa. Trường hợp phát hiện các tin nhắn, cuộc gọi hoặc đường dẫn có dấu hiệu giả mạo, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý, góp phần ngăn chặn các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ