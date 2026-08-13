Một chủ xe ô tô bị phạt gần 500 triệu đồng vì 96 lần vi phạm giao thông

Hệ thống camera giám sát AI trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành ghi nhận tới 96 lần vi phạm giao thông của xe ô tô 29A-647.21. Qua làm việc, lực lượng CSGT xác định thêm 3 hành vi vi phạm khác, nâng tổng số tiền xử phạt lên 474,6 triệu đồng.

Lực lượng chức năng làm việc với chủ xe 29A-647.21

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày 12/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Trần Minh B. (SN 1979, trú tại xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ), chủ sở hữu xe ô tô biển kiểm soát 29A-647.21, do phương tiện này được hệ thống camera giám sát AI ghi nhận 96 lần vi phạm giao thông trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành.

Trong quá trình làm việc với chủ phương tiện, lực lượng CSGT tiếp tục xác định thêm 3 hành vi vi phạm gồm: Xe không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực; xe không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông; không làm thủ tục cấp lại biển số xe, chứng nhận đăng ký xe khi thay đổi chủ xe theo quy định.

Với tổng cộng 99 hành vi vi phạm, số tiền phạt đối với chủ phương tiện được xác định là 474.600.000 đồng.

Vụ việc một lần nữa cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng hệ thống camera giám sát, trong đó có công nghệ AI, trong phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn tất các thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật.