Sắp ra mắt siêu xe mới có là đại gia cũng chưa chắc mua được: Lấy cảm hứng từ McLaren F1, giá dự kiến trên 540 tỷ đồng

Chỉ vài tháng sau khi một chiếc Gordon Murray S1 LM lập kỷ lục với mức giá đấu giá hơn 20 triệu USD, hãng xe của nhà thiết kế Gordon Murray tiếp tục hé lộ một mẫu siêu xe hoàn toàn mới.

Gordon Murray Special Vehicles (GMSV) xác nhận sẽ trình làng một mẫu siêu xe mới tại sự kiện The Quail, A Motorsports Gathering, diễn ra trong khuôn khổ Monterey Car Week vào ngày 14-8.

Hãng Gordon Murray Special Vehicles sẽ giới thiệu một siêu xe mới trong tuần này. Ảnh: Gordon Murray

Theo hãng, đây sẽ là một trong những mẫu “siêu xe độc quyền, nhẹ và tập trung vào người lái” nhất thế giới. Thông tin về số lượng sản xuất và giá bán chưa được công bố, nhưng với những gì GMSV từng thực hiện, mẫu xe mới nhiều khả năng sẽ có giá không dành cho số đông.

Thiết kế lấy cảm hứng từ F1 và S1 LM

Hình ảnh teaser duy nhất được GMSV công bố cho thấy mẫu xe mới có nhiều đường nét gợi liên tưởng đến S1 LM, mẫu siêu xe được giới thiệu vào năm ngoái.

Tuy nhiên, phần đầu xe được thiết kế lại với cụm đèn pha mang phong cách truyền thống hơn. Xe sở hữu kính chắn gió kéo dài, vòm bánh trước nhô cao và thân xe mang dáng dấp của một mẫu siêu xe cổ điển.

Hình ảnh được làm sáng bằng AI.

Nhiều chi tiết trên xe được cho là kết hợp cảm hứng từ hai mẫu xe nổi tiếng của Gordon Murray là McLaren F1 và S1 LM. Trong đó có hốc hút gió đặt trên nóc, khe gió NACA tích hợp trên cửa và phần đuôi được thiết kế khá gọn gàng, không sử dụng cánh gió cỡ lớn.

GMSV chưa công bố thông số kỹ thuật của mẫu xe mới. Hệ thống động lực vì thế vẫn là một ẩn số.

Trước đó, S1 LM sử dụng động cơ V12 4,3 lít, công suất 710 mã lực, kết hợp hộp số sàn 6 cấp. Với trọng lượng chỉ 957 kg, mẫu xe này sở hữu tỷ lệ công suất/trọng lượng đáng nể.

Mẫu S1 LM (ảnh) chỉ được sản xuất giới hạn năm chiếc. Có vẻ như mẫu xe mới cũng sẽ được sản xuất với số lượng cực kỳ hạn chế. Ảnh: Gordon Murray

S1 LM từng được đấu giá hơn 20 triệu USD

S1 LM được sản xuất giới hạn chỉ 5 chiếc trên toàn thế giới. Chiếc đầu tiên đã được bán đấu giá với giá 20.630.000 USD, tương đương 539,1 tỷ đồng.

Mức giá này đưa S1 LM trở thành một trong những mẫu siêu xe có giá đấu giá cao nhất thế giới. Vì vậy, mẫu xe mới của GMSV đang nhận được sự quan tâm lớn, đặc biệt khi hãng tiếp tục theo đuổi chiến lược sản xuất những chiếc xe với số lượng cực kỳ hạn chế.

Ngoài mẫu xe bí ẩn, GMSV cũng sẽ trưng bày Le Mans GTR tại The Quail. Mẫu xe này hiện đã được phát triển thành một chiếc xe có thể vận hành hoàn chỉnh. Một số chiếc T.50 thuộc sở hữu của khách hàng cũng sẽ xuất hiện tại sự kiện.

Gordon Murray cho biết hãng đã “làm việc trên một thứ gì đó rất đặc biệt” và ông “không thể chờ đợi đến lúc vén màn”.

Thông tin chi tiết về động cơ, hiệu suất, số lượng sản xuất và giá bán của mẫu siêu xe mới dự kiến được công bố vào ngày 14/8.