Bóc giá loạt siêu xe được Huấn Hoa Hồng khoe trên MXH

Dưới đây là những mẫu xe từng nhiều lần được Huấn Hoa Hồng khoe gây sốt mạng xã hội.

Bùi Xuân Huấn (sinh năm 1985, quê huyện Trấn Yên, Yên Bái), còn được cộng đồng mạng gọi là Huấn Hoa Hồng, nổi lên từ khoảng năm 2015 nhờ những buổi livestream gây chú ý trên Facebook.

Nhờ những ồn ào trên mạng xã hội, Huấn rộng đường quảng bá các sản phẩm trong hệ sinh thái kinh doanh của mình như nước hoa, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, cây cảnh và thậm chí là bán sách "Đệ nhất kiếm tiền".

Bùi Xuân Huấn từng khoe dàn siêu xe cực khủng

Ngoài những lần phát ngôn rao giảng đạo đức, lời khuyên về cuộc sống, tình yêu, kinh doanh. Người này cũng thường xuyên khoe cuộc sống vô cùng giàu sang, đặc biệt là bộ sưu tập siêu xe đắt giá.

Dưới đây là những mẫu xe từng nhiều lần được "Huấn Hoa Hồng" khoe gây sốt mạng:

VinFast VF 3 biển ngũ quý 9

Đầu năm 2025, Bùi Xuân Huấn chia sẻ hình ảnh chụp cạnh chiếc VinFast VF 3 gắn biển số 51D-999.99 khiến dân mạng “phát sốt”.

Theo kết quả đấu giá được công bố trước đó, biển số 51D-999.99 có giá trúng lên tới 4,13 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần giá trị bản thân chiếc xe. Khi cộng chi phí mua xe và biển số, tổng giá trị chiếc VF 3 lên tới khoảng 4,4 tỷ đồng, tương đương nhiều mẫu SUV hạng sang cỡ trung trên thị trường.

Tuy nhiên, đến tháng 11/2025, cộng đồng chơi xe bất ngờ chia sẻ hình ảnh chiếc xe điện BYD Han nổi bật với biển số siêu đẹp 51D-999.99 bon bon lăn trên đường phố Hà Nội. Từ đây, nhiều người nghi vấn: Đâu mới là biển thật?

Theo tìm hiểu của VietNamNet, cơ quan đăng kiểm xác nhận, chiếc BYD Han gắn biển số 51D-999.99 là biển thật. Chủ sở hữu đã làm thủ tục đăng ký xe tại Hà Nội vào thời điểm tháng 8/2025. Đáng lưu ý, chủ nhân của chiếc biển số đắt đỏ này không phải là Bùi Xuân Huấn.

Biển số ngũ quý 9 trên đã được định danh cá nhân gắn với người trúng đấu giá hồi tháng 11/2024. Có thể người chủ này đã từng sở hữu chiếc VF 3 hồi tháng 1/2025, sau đó, thu hồi biển và chuyển sang đăng ký cho chiếc BYD Han.

Land Rover Range Rover mạ vàng

Một trong những chiếc xe gây chú ý nhất từng gắn với hình ảnh Huấn Hoa Hồng là Land Rover Range Rover được dán decal mạ vàng. Vào thời điểm xuất hiện, một chiếc Range Rover có cấu hình tương tự được định giá khoảng 8-10 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí cá nhân hóa như dán decal hoặc nâng cấp ngoại thất.

Mercedes G63 AMG

Chiếc xe sang Mercedes G63 AMG màu trắng, bản nhập khẩu kèm biển số VIP của Huấn Hoa Hồng khoe mua nhân dịp sinh nhật vợ vào cuối năm 2023.

Đáng lưu ý, biến số VIP xuất hiện trên xe dường như là biển số được đăng ký cho chiếc xe này trùng với năm sinh của vợ Huấn Hoa Hồng.

Mercedes G63 AMG được mệnh danh là "SUV hạng sang quốc dân" khi được nhiều đại gia Việt sử dụng và săn đón. Được biết, Mercedes G63 AMG nhập khẩu về Việt Nam năm 2020 có giá khoảng 15 tỷ đồng.

McLaren 720S

Sau khi tặng vợ chiếc G63, Huấn tiếp tục đăng tải video vận chuyển siêu xe McLaren 720S màu cam về nhà, thu hút hàng triệu lượt xem trên MXH.

Được biết, chiếc McLaren 720S này sản xuất vào năm 2018 với giá bán khoảng 14,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, xe còn được trang bị gói nâng cấp ngoại thất của hãng độ TopCar Designs (Nga), có giá trị ước tính hơn 2 tỷ đồng.

McLaren 720S sử dụng động cơ V8 tăng áp kép 4.0L, công suất 720 mã lực và mô-men xoắn 770 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong khoảng 2,9 giây, từng được đánh giá là một trong những siêu xe có hiệu suất vận hành ấn tượng nhất trong phân khúc.

Mercedes-Maybach S450

Ở phân khúc sedan siêu sang, Mercedes-Maybach S450 cũng từng xuất hiện trong nhiều hình ảnh liên quan đến Huấn Hoa Hồng. Với giá bán khoảng 5 tỷ đồng, mẫu xe này được đánh giá cao nhờ khoang hành khách rộng rãi, nhiều tiện nghi cao cấp và khả năng vận hành êm ái.

Porsche Panamera

Một chiếc sedan hạng sang khác được Huấn khoe là Porsche Panamera của thương hiệu Đức với giá bán dao động khoảng 7 tỷ đồng tùy phiên bản.

Rolls-Royce Wraith

Danh sách siêu xe của Huấn Hoa Hồng còn có Rolls-Royce Wraith. Đây là mẫu coupe siêu sang sử dụng động cơ V12 6.6L tăng áp kép, nổi bật với thiết kế hai cửa và khoang nội thất thủ công đặc trưng của Rolls-Royce. Khi còn được phân phối mới tại Việt Nam, Wraith có giá bán lên tới gần 19 tỷ đồng.

Bộ sưu tập xe máy biển ngũ quý

Ngoài xe ô tô, Huấn Hoa Hồng còn nhiều lần khoe bộ sưu tập xe máy mang các biển số đẹp như ngũ quý 9, ngũ quý 5 hay biển tam hoa.

Chẳng hạn, chiếc Honda SH mang biển ngũ quý 97B1-999.99 cũng từng gây xôn xao khi tháng 8/2024, Huấn Hoa Hồng đăng video cho biết đã mua xe với giá khoảng 490 triệu đồng nhưng sau đó phát sinh tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng biển số. Vụ việc sau đó được cơ quan công an xác định là tranh chấp dân sự và không khởi tố vụ án hình sự.

Ảnh: FBNV