Cận cảnh siêu xe điện Lotus Evija giá hơn 100 tỷ đồng tại Việt Nam

Thương hiệu xe thể thao hạng sang Lotus vừa đánh dấu sự hiện diện tại thị trường Việt Nam bằng việc giới thiệu dàn sản phẩm mới, trong đó tâm điểm là mẫu siêu xe thuần điện Lotus Evija. Đây là mẫu xe được sản xuất với số lượng giới hạn chỉ 130 chiếc trên toàn thế giới và Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á đón nhận sự xuất hiện của dòng xe này.

Diện mạo tổng thể của mẫu siêu xe thuần điện Lotus Evija.

Được phát triển từ giữa năm 2019, Lotus Evija là kết quả của quá trình chuyển đổi công nghệ từ xe đua thực thụ sang phiên bản thương mại di chuyển trên đường phố. Điểm nhấn lớn nhất trong thiết kế ngoại thất của xe nằm ở cấu trúc khí động học xuyên thấu.

Thay vì sử dụng các cánh gió rời cỡ lớn thông thường, các kỹ sư đã tạo ra hai đường hầm lưu lượng khí Venturi chạy dọc thân xe, giúp luồng không khí đi xuyên qua cấu trúc xe và tạo ra lực ép xuống mặt đường lên tới 1.500 kg khi vận hành ở tốc độ cao.

Thiết kế đường hầm lưu lượng khí độc đáo chạy dọc thân xe giúp tối ưu hóa tính năng khí động học.

Nền tảng cấu trúc của chiếc siêu xe này là bộ khung sườn bằng sợi các-bon đúc liền khối. Việc ứng dụng vật liệu siêu nhẹ không chỉ giúp tối ưu hóa trọng lượng mà còn mang lại độ cứng vững vượt trội cho thân xe, giúp phương tiện chịu được áp lực cực lớn từ hệ thống truyền động điện và duy trì khả năng xử lý chính xác.

Khung sườn bằng sợi các-bon nguyên khối giúp giảm trọng lượng và tăng độ cứng vững cho phương tiện.

Không gian nội thất của Lotus Evija được tối giản hóa nhằm hướng tới sự tập trung cao độ cho người điều khiển. Điểm nhấn nổi bật trong khoang lái là vô lăng hình chữ nhật được mô phỏng trực tiếp từ những chiếc xe đua Công thức 1. Trên bộ phận điều khiển này tích hợp đầy đủ các nút bấm chức năng cần thiết, cho phép người lái kiểm soát mọi thông số vận hành mà không cần rời mắt khỏi mặt đường.

Khoang lái tối giản với điểm nhấn là vô lăng hình chữ nhật theo phong cách xe đua Công thức 1.

Về khả năng vận hành, Lotus Evija sở hữu các thông số kỹ thuật hàng đầu trong phân khúc xe điện toàn cầu. Xe được trang bị hệ thống 4 mô-tơ điện độc lập, sản sinh tổng công suất lên đến 2.011 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 1.704 Nm.

Hệ thống động cơ gồm 4 mô-tơ điện độc lập mang lại công suất vượt trội cho chiếc siêu xe giới hạn.

Sức mạnh này giúp xe tăng tốc từ vị trí đứng yên lên 100 km/h trong thời gian chưa đầy 3 giây và đạt vận tốc 300 km/h dưới 10 giây. Xe cũng được trang bị hệ thống giảm lực cản (DRS) với cánh gió chủ động phía sau để hỗ trợ tối đa cho khả năng bứt tốc.