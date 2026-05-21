Từ 18/5, 4 loại giấy tờ đăng kiểm chính thức thay bằng dữ liệu số

Theo Quyết định số 744/QĐ-BXD do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang ký ban hành, các thông tin trong Cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông hiện đã đủ điều kiện để khai thác trực tuyến. Kể từ ngày ký, dữ liệu điện tử này sẽ có giá trị pháp lý tương đương và thay thế hoàn toàn cho các loại giấy tờ bản giấy bao gồm:

Giấy chứng nhận đăng kiểm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới.

Giấy chứng nhận đăng kiểm phương tiện tàu biển.

Giấy chứng nhận đăng kiểm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện thủy nội địa.

Giấy chứng nhận đăng kiểm xe máy chuyên dùng.

Sự chuyển dịch này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng giấy tờ cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch hành chính, mà còn là cơ sở quan trọng để các bộ, ngành, địa phương rà soát, tái cấu trúc quy trình quản lý theo hướng minh bạch, hiện đại hơn.

Để bảo đảm việc triển khai được đồng bộ và thông suốt, Bộ Xây dựng đã ban hành tài liệu hướng dẫn kỹ thuật chi tiết về cách thức kết nối, chia sẻ dữ liệu. Hệ thống sẽ vận hành thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) kết hợp với Nền tảng tích hợp cấp bộ (LGSP) bằng các dịch vụ chia sẻ dữ liệu (API) hiện đại.

Quy trình trao đổi dữ liệu giữa các cơ quan được thiết lập chặt chẽ qua 8 bước, từ khâu gửi yêu cầu, xác thực tài khoản cho đến trả kết quả cuối cùng. Hệ thống cho phép cung cấp theo thời gian thực toàn bộ thông tin gốc của phương tiện như mã định danh, số khung, biển số, cũng như tình trạng hiệu lực của các loại giấy tờ để phục vụ công tác kiểm tra.

Đặc biệt, yếu tố an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân của chủ phương tiện được đặt lên hàng đầu. Các hệ thống công nghệ khi kết nối bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam. Đối với những hệ thống đã kết nối sẵn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và giữ nguyên cấu hình, kết quả đánh giá an toàn thông tin gần nhất sẽ được kế thừa nhằm tối ưu hóa và tiết kiệm nguồn lực triển khai.

Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay lập tức. Bộ Xây dựng cũng giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị liên quan, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ để theo dõi và giám sát toàn bộ quá trình vận hành.