Sắm laptop HP mùa tựu trường, “ẵm” trọn bộ AI trị giá 6 triệu

Tựu trường 2026, hội mê công nghệ có tin vui: mua HP OmniBook hoặc Gaming là “rinh” ngay 4 ứng dụng AI hot hòn họt - Fotor, Wubble, Future Learn, AI Producer Studio, tổng trị giá 6.000.000 VNĐ. Học, chill, sáng tạo nội dung hay cày game đều có AI “gánh”!

Tân binh tựu trường, "ẵm" trọn bộ AI trị giá 6 triệu

Mùa tựu trường năm nào cũng là lúc hội học sinh, sinh viên rần rần đi "săn" laptop mới. Nhưng năm 2026 này, chuyện sắm máy không còn đơn giản là chọn cấu hình ngon - giá hời nữa, vì HP vừa tung ra một chương trình khiến dân tình phải "wow": mua HP OmniBook hoặc Gaming được tặng kèm luôn 4 ứng dụng AI cực xịn, tổng giá trị lên đến 6.000.000 VNĐ, áp dụng từ 01/08 đến 31/10/2026.

Nghe qua đã thấy "đáng đồng tiền bát gạo" rồi đúng không? Vậy 4 em AI này có gì hay mà HP chịu chi tặng kèm dữ vậy, lướt xuống xem liền nha!

Fotor AI - "chuyên gia" hiện thực hóa ý tưởng

Ai từng ngồi cả giờ đồng hồ để chỉnh một tấm ảnh đăng story cho "nghệ" sẽ hiểu burn-out dễ thế nào. Với Fotor, chẳng cần phải lo. Đây là nền tảng AI đang được 800 triệu người trên thế giới dùng, sở hữu kho hơn 100.000 mẫu thiết kế cùng 1.000+ hiệu ứng đỉnh cao, vài cú click là ý tưởng hóa thành ảnh, video như ý.

Khi mua HP trong chương trình này, bạn được tặng ngay 3 tháng Fotor Pro (trị giá 730.000 VNĐ) - dư sức "cân" tất các công cụ AI Photo Editor, AI Image Generator, AI Product Studio. Ai đang bán hàng online, làm page, hay đơn giản chỉ muốn avatar "triệu like" thì đây chính là chân ái. Fun fact: Fotor chạy mượt nhất khi dùng trên HP Next Gen AI PC, vì máy tối ưu sẵn cho các tác vụ AI như vậy.

Wubble AI - nhạc xịn không lo bản quyền

Ai làm content, edit video chắc từng gặp cảnh: tìm được bản nhạc nền ưng ý thì y như rằng dính bản quyền, xui hơn là bị strike ngay giữa lúc đang lên top trending. Wubble sinh ra để dẹp nỗi lo này. Chỉ cần gõ một câu mô tả, AI sẽ tự sáng tác ra bản nhạc chất lượng cao, thể loại nào cũng có, và miễn phí bản quyền 100%.

Ngoài ra, Wubble còn cho chỉnh nhạc cụ, tạo hiệu ứng âm thanh (SFX) tùy thích, và "đỉnh của chóp" là tính năng tự động khớp nhạc nền theo từng khung hình video khi bạn up clip lên - làm video mà như có cả ê-kíp âm thanh riêng. Quà tặng là 3 tháng dùng Wubble cùng 15 lượt tải mỗi tháng, trị giá 730.000 VNĐ, quá hợp cho hội streamer, editor đang cày content mỗi ngày.

Future Learn - học miễn phí 1 năm, "flex" luôn cái chứng chỉ

Phần quà này nặng ký nhất trong 4 món, khi Future Learn tặng thẳng 1 năm học không giới hạn, trị giá tận 4,725,000 VNĐ. Đây là nền tảng học online có 20 triệu người dùng, hợp tác với 50 trường đại học top đầu Vương quốc Anh và 250 trường trên toàn cầu, kho khóa học hơn 1.400 chủ đề từ Kinh doanh, IT, Ngoại ngữ đến Chăm sóc sức khỏe, Luật - đúng kiểu "một vé, chọn được cả rổ".

Khóa học ở đây còn được thiết kế bởi chính các tên tuổi lớn như AWS, Microsoft, Accenture, Tableau. Học xong có chứng chỉ có logo trường/đơn vị phát triển hẳn hoi, bỏ vào CV là auto ghi điểm. Sinh viên đang muốn "cày" thêm skill mùa tựu trường tuyệt đối đừng bỏ lỡ.

AI Producer Studio - phòng thu livestream "xịn xò" trên laptop

Món quà cuối, độc quyền dành cho các máy HP Next Gen AI PC, là AI Producer Studio, tặng free 6 tháng. Công cụ này giúp quay dựng video, livestream chuẩn studio, tận dụng sức mạnh NPU để giảm tới 70% khối lượng xử lý cho CPU, máy chạy mượt nhanh hơn tới 3 lần khi phát trực tiếp.

AI Producer Studio "cân" tốt các nền tảng phát sóng như YouTube, Twitch, MS Teams, còn có luôn hệ thống camera thông minh tự chuyển cảnh theo chuyển động - option cực chill cho hội podcaster, streamer hay bạn nào hay phải host webinar.

Nhận quà "nhẹ tênh" chỉ vài bước:

HP Next Gen AI PC – OmniBook: OmniBook 5, OmniBook 7, OmniBook X và OmniBook Ultra, nhận trọn bộ 4 ứng dụng AI cùng Microsoft Office 365 Home, bút cảm ứng trên các phiên bản Flip và dịch vụ bảo hành tận nơi Onsite Service.

HP Gaming – OMEN và Victus: OMEN 15, OMEN 16, OMEN MAX 16, OMEN Transcend 14 và Victus 15, nhận 4 ứng dụng AI cùng Omen Gaming Hub và hệ sinh thái HyperX Ngenuity.

Riêng AI Producer Studio được tối ưu trên các thiết bị thuộc chuẩn HP Next Gen AI PC.

Sau khi mua máy, khách hàng chỉ cần thực hiện 5 bước: quét mã QR tại cửa hàng để truy cập cổng nhận quà, xác thực thông tin cá nhân và số serial máy, sau đó chờ email chứa mã voucher cùng hướng dẫn kích hoạt. Toàn bộ quy trình diễn ra online.

Có thể thấy, mùa tựu trường 2026 này, HP không chỉ chăm chút phần cứng mà còn đầu tư nghiêm túc cho hệ sinh thái AI đi kèm - từ sáng tạo nội dung, âm nhạc, học tập cho tới livestream. Với các bạn học sinh, sinh viên hay gamer đang có ý định tậu một chiếc laptop mới để "cân" cả học tập lẫn giải trí, đây rõ ràng là thời điểm đáng để cân nhắc.

Chương trình được áp dụng tại các hệ thống cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc và được phân phối bởi Digiworld cho các sản phẩm HP OmniBook và Gaming chính hãng, thời gian áp dụng từ 01/08 đến 31/10/2026, số lượng và điều kiện áp dụng theo quy định thực tế của từng đại lý.