Vụ xe Matiz 'cỏ' dính phạt nguội gần 500 triệu: Bỏ xe cũng không thể thoát phạt

Như báo Tiền Phong đưa tin, xe ô tô biển kiểm soát 29A-647.21 bị camera giám sát AI ở Phú Thọ ghi nhận 96 lần vi phạm giao thông, cùng 3 hành vi vi phạm khác, số tiền phạt dành cho chủ xe lên đến 474,6 triệu đồng. Trong khi đó, chiếc xe vi phạm là chiếc Matiz cũ, giá chỉ khoảng 30 triệu đồng.

Như báo Tiền Phong đưa tin, ngày 12/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Trần Minh B. (SN 1979, trú tại tỉnh Phú Thọ), chủ sở hữu ô tô biển kiểm soát 29A-647.21, có 99 hành vi vi phạm, với số tiền phạt 474,6 triệu đồng.

Chiếc xe vi phạm được xác định mang nhãn hiệu Matiz - dòng xe giá rẻ thịnh hành tại Việt Nam cách đây 20 năm. Trên thị trường, hiện dòng xe này có giá khoảng 30 triệu đồng, trong khi tiền phạt lớn gấp hơn chục lần. Với trường hợp này, nhiều người đặt câu hỏi: Chủ xe có thể bỏ xe để không thực hiện nghĩa vụ nộp phạt?

Lực lượng chức năng làm việc với chủ xe 29A-647.21.

Trao đổi với PV Tiền Phong về câu hỏi trên, luật sư Dương Lê Ước An, Công ty Luật Đại An Phát (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) khẳng định, không có cơ chế “bỏ xe tránh được nghĩa vụ nộp phạt”.

Theo luật sư An, chiếc xe là phương tiện liên quan đến hành vi vi phạm, còn nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt thuộc về cá nhân, tổ chức bị xử phạt. Vì vậy, giá trị phương tiện không phải là giới hạn trách nhiệm tài chính của người bị xử phạt.

Theo luật sư, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính không quy định người bị xử phạt được lựa chọn giao hoặc từ bỏ phương tiện để thay thế nghĩa vụ nộp tiền phạt. Việc xử lý phương tiện vi phạm phải căn cứ vào quy định pháp luật và nội dung quyết định của người có thẩm quyền. Trong khi đó, nghĩa vụ nộp tiền phạt phát sinh từ quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực và được thực hiện đối với chính cá nhân, tổ chức bị xử phạt.

Luật sư Dương Lê Ước An.

"Ngay cả khi phương tiện không còn được sử dụng, bị hư hỏng, được xử lý theo quy định hoặc thuộc trường hợp bị tịch thu thì cũng phải xem xét riêng, căn cứ pháp luật áp dụng đối với phương tiện và nghĩa vụ phát sinh từ quyết định xử phạt. Do đó, việc bỏ xe vi phạm giao thông không giải quyết được nghĩa vụ nộp phạt", luật sư An nói.

Có thể cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt

Pháp luật quy định, nếu hết thời hạn mà người bị xử phạt không tự nguyện chấp hành, cơ quan có thẩm quyền có thể tiến hành các thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt theo quy định. Các biện pháp cưỡng chế không nhất thiết chỉ tác động đến chiếc xe đã thực hiện hành vi vi phạm. Tùy trường hợp và khi đáp ứng các điều kiện luật định, việc cưỡng chế có thể được thực hiện thông qua tài sản, tài khoản, thu nhập hoặc các biện pháp khác mà pháp luật cho phép. Thậm chí, khi quá thời hạn thi hành quyết định mà không thuộc trường hợp được pháp luật cho phép hoãn hoặc áp dụng cơ chế khác, người vi phạm còn có thể phải chịu khoản tiền do chậm nộp theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

“Tiền phạt là nghĩa vụ của người bị xử phạt, không phải khoản nghĩa vụ được bảo đảm duy nhất bằng chiếc xe vi phạm. Do đó, phương án "xe chỉ đáng 30 triệu đồng, cứ bỏ xe để khỏi đóng gần 500 triệu đồng" không có cơ sở”, luật sư An nhấn mạnh.

Chiếc xe ô tô biển kiểm soát 29A-647.21 trên thị trường có giá khoảng 30 triệu.

Với số tiền phạt lớn như trên, người vi phạm có được nộp phạt thành nhiều lần hay không, luật sư An cho hay: pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có quy định một số cơ chế đối với trường hợp đáp ứng điều kiện nhất định, như hoãn thi hành quyết định phạt tiền, giảm hoặc miễn phần tiền phạt còn lại và nộp tiền phạt nhiều lần. Đây là những cơ chế có điều kiện, không phải quyền lựa chọn tùy ý của người vi phạm. Việc có được áp dụng hay không phải căn cứ vào số tiền phạt, hoàn cảnh cụ thể, các điều kiện luật định, hồ sơ chứng minh và quyết định của cơ quan hoặc người có thẩm quyền.