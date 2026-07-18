Công an thông tin vụ xe 7 chỗ có dấu hiệu không nhường xe cấp cứu: Nạn nhân đã tử vong trước đó, đang trên đường đưa về nhà

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, bệnh nhân tử vong do tình trạng bệnh quá nặng, không phải do việc xe ô tô không nhường đường.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, trên mạng xã hội vừa qua xuất hiện thông tin phản ánh trường hợp xe ô tô không nhường đường cho xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các đơn vị chức năng Công an tỉnh Tuyên Quang đã khẩn trương xác minh, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.

Theo đó, ngày 15/7/2026, Bệnh viện Đa khoa Mèo Vạc chuyển tuyến cấp cứu bệnh nhân L.S.V (sinh năm 1977) từ Mèo Vạc đến Bệnh viện Đa khoa Hà Giang bằng xe cứu thương biển số 23M-000.15. Khi đến khu vực Km93 Quốc lộ 4C, xã Yên Minh, xe cứu thương bật đèn, còi ưu tiên và xin vượt xe ô tô biển kiểm soát 23A-093.14. Tuy nhiên lái xe không nhường đường ngay mà chỉ nhường sau khoảng 4–5 phút (tương đương quãng đường khoảng 2 km).

Theo thông tin từ phía cơ quan y tế và đại diện gia đình bệnh nhân: Sau khi vượt được xe khoảng 10 phút, tình trạng bệnh nhân chuyển biến rất xấu. Kíp cấp cứu liên hệ lãnh đạo Bệnh viện và được chỉ đạo tiếp tục cấp cứu, đồng thời thông báo cho gia đình. Gia đình bệnh nhân thống nhất không tiếp tục chuyển tuyến mà đưa bệnh nhân quay về Mèo Vạc. Trong quá trình quay về nhà, bệnh nhân đã tử vong. Như vậy, bệnh nhân tử vong do tình trạng bệnh quá nặng, không phải do việc xe ô tô không nhường đường.

Căn cứ kết quả kiểm tra xác minh, Công an tỉnh Tuyên Quang có đủ căn cứ xác định lái xe ô tô là ông Nguyễn Tiến D., sinh năm 1970, trú tại thôn Quyết Tâm, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, có hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên, quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt từ 6-8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần tuyệt đối chấp hành quy định về nhường đường cho xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu làm nhiệm vụ; đồng thời đề nghị mỗi người sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, chỉ chia sẻ thông tin đã được cơ quan chức năng kiểm chứng, góp phần xây dựng môi trường thông tin chính xác, lành mạnh và thượng tôn pháp luật.