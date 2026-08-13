Bẫy bắt 50 con rùa tai đỏ ở Hồ Hoàn Kiếm

Khoảng 50 con rùa tai đỏ đã được tổ công tác thu giữ chỉ sau một ngày đặt 20 bẫy quanh Đền Ngọc Sơn nhằm bảo vệ hệ sinh thái Hồ Hoàn Kiếm.

Ngày 13/8, đại diện UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, tổ công tác đặt 20 bẫy, bắt được khoảng 50 con rùa tai đỏ ở Hồ Hoàn Kiếm .

Trước đó, từ phản ánh của người dân về việc rùa tai đỏ xuất hiện trong hồ, UBND phường Hoàn Kiếm khẩn trương phối hợp các cơ quan chuyên môn kiểm tra, đánh giá hiện trạng và thống nhất phương án xử lý.

Rùa tai đỏ ở Hồ Hoàn Kiếm.

Ngày 6/8, UBND phường Hoàn Kiếm mời Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội và đại diện chương trình bảo tồn Rùa Châu Á cùng trao đổi, đánh giá và thống nhất giải pháp.

Trên cơ sở ý kiến chuyên môn, phương án được lựa chọn là bẫy, bắt thủ công rùa tai đỏ khi chúng ở dưới nước và trên cạn, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến loài rùa đặc hữu tại hồ và hạn chế tối đa tác động đến cảnh quan, môi trường khu vực.

Từ ngày 12/8, tổ công tác đặt 20 bẫy tại khu vực xung quanh Đền Ngọc Sơn và thực hiện kiểm tra định kỳ 1 ngày/lần.

Rùa tai đỏ có thể ảnh hưởng đến hệ sinh thái Hồ Hoàn Kiếm.

Ngày 13/8, tổ công tác trục vớt các bẫy, thu được khoảng 50 con rùa tai đỏ và một số con baba, rùa khác. Đối với các loài rùa quý, hiếm hoặc cần bảo tồn, tổ công tác thực hiện bàn giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tiếp nhận theo quy định.

Thời gian tới, tổ công tác sẽ tiếp tục quy trình bẫy và xử lý rùa tai đỏ theo quy định.

Rùa tai đỏ xuất xứ từ Bắc Mỹ, có thể sống từ 50 đến 70 năm. Khi thoát ra tự nhiên, chúng sẽ cạnh tranh thức ăn, giao phối với rùa bản địa, dẫn đến lấn áp, ức chế hoặc tiêu diệt các loài sinh vật bản địa, phá vỡ cân bằng sinh thái. Ngoài ra, rùa tai đỏ còn có thể mang vi khuẩn salmonella, loại gây bệnh thương hàn cho người. Vì thế Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) xếp rùa tai đỏ đứng đầu trong 100 loài xâm hại nguy hiểm nhất thế giới. Loài rùa này rất dễ nhận dạng vì có một vệt đỏ hay màu cam lớn sau mắt. Mai gần tròn, viền mai khá nhẵn và có màu thay đổi từ xanh, sọc vàng và đen.



