Hiện trường vụ cháy quán heo quay nổi tiếng ở Hà Nội: Đám cháy bốc ngùn ngụt, nhân viên nhảy xuống tầng 2 để thoát thân

Chiều 13/8, quán heo quay 3 tầng trên phố Hoàng Ngân (Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội, cột khói đen cao hàng chục mét, một số nhân viên bị thương nhẹ.

Khoảng 16h ngày 13/8, quán heo quay trên phố Hoàng Ngân (Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội, tạo cột khói đen cao hàng chục mét.

Theo ghi nhận vào chiều cùng ngày, người dân chứng kiến sự việc cho biết, ngọn lửa xuất phát từ khu vực tầng 3 của quán. Đây là nơi bố trí bếp và chỗ nghỉ của nhân viên. Hai tầng phía dưới được sử dụng làm khu vực phục vụ, đặt bàn ăn.

Biển hiệu quán heo quay bị ảnh hưởng sau vụ cháy, nhiều khu vực phía trên mặt tiền ám khói và biến dạng (Ảnh: Trung Lê)

Khu vực tầng 3, nơi được bố trí làm bếp và chỗ ở của nhân viên, bị hư hỏng nghiêm trọng sau hỏa hoạn (Ảnh: Trung Lê)

Nhiều mảng tường và phần mái tại tầng 3 bị cháy sém, để lộ kết cấu bên trong của quán (Ảnh: Trung Lê)

Thời điểm xảy ra cháy, quán chưa đón khách, chỉ có một số nhân viên đang ở bên trong. Khi phát hiện ngọn lửa, các nhân viên đang ngủ tại tầng 3 đã nhanh chóng nhảy xuống tầng 2 và thoát ra ngoài.

Người dân cho biết đám cháy có thể xuất phát từ sự cố chập điện. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức hiện đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường. Trước đó, công an khu vực cùng nhân viên quán đã chủ động tổ chức dập lửa. Đến khoảng 16h30, đám cháy được khống chế và dập tắt.

Theo chia sẻ, một số nhân viên đang nghỉ trên tầng 3 đã nhanh chóng chạy xuống tầng dưới và thoát ra ngoài khi phát hiện cháy (Ảnh: Trung Lê)

Clip vụ cháy được người dân ghi lại (Nguồn: Facebook@Trần Đông)

Đám cháy tạo cột khói đen cao hàng chục mét. Có thời điểm, khói từ tầng 3 tràn xuống khu vực đường Lê Văn Lương và phố Hoàng Ngân, ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Sau vụ cháy, khu vực tầng 3 của quán bị hư hỏng nặng. Phần biển hiệu phía trên cũng bị ảnh hưởng, nhiều mảng tường, mái che và khu vực mặt tiền có dấu hiệu cháy sém, biến dạng. Bên trong tầng 3, nhiều hạng mục gần như bị thiêu rụi, để lộ phần khung và các thiết bị bên trong.

Một số người bị thương sau vụ cháy (Ảnh: Trung Lê)

Đến khoảng 16h30, đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra hiện trường (Ảnh: Trung Lê)

Ảnh: Trung Lê

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Một số nhân viên bị thương nhẹ, được xử lý tại chỗ và đưa đi cấp cứu.

Được biết, đây là một quán heo quay khá nổi tiếng tại Hà Nội. Kênh TikTok của quán hiện có khoảng gần 115.000 người theo dõi.

Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

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